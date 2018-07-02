老师与家长带男孩就医却打不到车 交警紧急送他们去医院

日前，记者得知一件事儿：一个12岁的男孩放学后一直头晕，老师与家长急着送孩子就医，可一时拦不到出租车，交警得知此事，调来一辆警车紧急送他们去医院。

日前，记者得知一件事儿：一个12岁的男孩放学后一直头晕，老师与家长急着送孩子就医，可一时拦不到出租车，交警得知此事，调来一辆警车紧急送他们去医院。

“孩子已没啥大碍出院了。”张蕾(化名)说，她是洛龙区安乐镇逸夫小学的一名教师。几天前的一个下午，放学后班里一个12岁的男孩趴在桌子上不回家。她询问得知，当天下午，孩子在上学的路上被冰块砸住头，当时很清醒，来到学校后开始头晕，其间还呕吐。

张蕾未发现孩子头上有伤，不过看孩子精神不振，就一边送孩子到附近的卫生所，一边通知孩子的妈妈。卫生所医生检查后建议送孩子到医院做CT。张蕾与孩子的妈妈一起来到龙门大道拦出租车，由于当时是晚高峰，她们等了半天也没拦到车。

无奈，张蕾只好向在附近执勤的交警求助。交警了解情况后，立即调来一辆警车送他们去医院。到医院后，两名交警又帮忙联系急诊科医生，找来担架，直到把孩子安顿好才离开。张蕾说她当时没来得及问交警的名字，只知道其中一人姓崔。

昨日，记者找到安乐交巡大队交警崔晓东。他说，当时看孩子的情况比较紧急，就调来一辆警车帮忙，只要孩子没啥事，他就放心了。（洛阳晚报记者 魏巍）