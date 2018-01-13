洛阳市女画家学会第五届年展清丽亮相

昨日，“清心娴雅”市女画家学会第五届年展在洛阳市美术馆三楼开幕，吸引了众多书画爱好者尤其是女性书画迷前来观展。

观展现场

昨日，“清心娴雅”市女画家学会第五届年展在洛阳市美术馆三楼开幕，吸引了众多书画爱好者尤其是女性书画迷前来观展。

一袭袭淡雅的粉色长袍、一张张灿烂的如花笑靥、一幅幅清丽的艺术作品……这些元素交织在一起，让书画展显得很特别。市女画家学会成立于2014年，目前吸纳了22位洛阳女画家。5年来，女画家们除了用手中的画笔表现自然风情，讴歌时代风尚，还不断组织开展并积极参加各种学术交流和社会文化活动。她们还经常参与社会公益活动，走进部队、学校，关注妇女儿童事业，全面展示了现代女性的艺术成就和时代风采。

本次画展共有市女画家学会15位画家的88幅作品参展，涵盖花鸟、人物、书法、工笔等内容。开幕式现场，中国女画家协会主席孔紫、中国女画家协会常务理事范一冰特意从北京赶来为年展揭幕。孔紫说，洛阳有着深厚的历史文化底蕴，洛阳的女画家们根植于热土，创造出了一幅幅高水平的艺术作品。我市女画家领军人物、全国人大代表、洛阳市美协名誉主席王绣表示，市女画家学会画家们的作品隽秀飘逸，涉笔成趣，深入生活，紧跟时代，展现了洛阳女画家的艺术水平和良好风貌。

市女画家学会第五届年展由洛阳市社会科学界联合会、洛阳市女美术家联谊会、洛阳市女画家学会主办，展期5日，市民可免费观展。（洛阳晚报记者 宋扬 文/图）