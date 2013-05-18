这只狐狸想学黄鼠狼给鸡拜年 谁知被抓个现行

昨日，记者在微博上看到一件事儿：栾川县一村庄来了“不速之客”——一只皮毛发亮的狐狸，小家伙到村民的鸡舍偷鸡时被捉住，后被村民交给了当地森林公安。

被村民发现的赤狐(视频截图)

昨日，记者在微博上看到一件事儿：栾川县一村庄来了“不速之客”——一只皮毛发亮的狐狸，小家伙到村民的鸡舍偷鸡时被捉住，后被村民交给了当地森林公安。

昨日，说起此事，栾川人魏清水笑着说，前几天，他到栾川县潭头镇仓房村干活，发现不少人往一户村民家跑。他也跟过去看，原来该村民家的笼子里关着一只小动物，其身上的毛呈棕红色，尾尖白色。

该村民说，这是一只狐狸，最近经常到村里偷鸡吃，他家养的七八只鸡被吃得只剩下两只，其他村民家也有遭殃的。起初他以为是黄鼠狼作怪，便在鸡舍放置一个笼子，里面撒了点鸡肉当诱饵，抓住“真凶”后才发现是一只狐狸。辛苦养的鸡被狐狸偷吃，大家气愤地说要好好教训它一顿。

“这只狐狸可能属于保护动物，大家不要激动。”经魏清水劝说，村民们拨打110报了警。栾川县森林公安局民警张向武告诉记者，他与同事闻讯赶到现场后，发现那是一只赤狐，属于国家二级保护动物。“赤狐属于杂食动物，既吃老鼠、鸟等小动物，也吃草莓、浆果等，估计冬天食物少，它才冒险到村里偷鸡吃。”张向武说，他们与魏清水等人一起把这只赤狐拉到远离村庄的山林后放生。（洛阳晚报记者 魏巍）