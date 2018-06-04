高考要加考理化生实验？ 洛阳市教育局：目前未接到通知

近日，一条关于“高考增加理化生实验操作考核！或从明年起实行”的消息在网上流传。高考要考实验操作，这是真的吗？有高中家长向本报热线66778866求证。对此，市教育局中小学教研室副主任贾大庆表示，目前未接到教育部、省教育厅相关通知。

近日，一条关于“高考增加理化生实验操作考核！或从明年起实行”的消息在网上流传。高考要考实验操作，这是真的吗？有高中家长向本报热线66778866求证。对此，市教育局中小学教研室副主任贾大庆表示，目前未接到教育部、省教育厅相关通知。

《洛阳晚报》记者检索发现，网上流传消息多转载自《江南晚报》1月21日的报道。该报道称，在2018年3月全国“两会”上，全国政协委员、锡山高级中学校长唐江澎提交提案，建议“在全国普遍推行实验操作技能现场考核”。1月20日，唐江澎收到教育部答复。答复函中说：“将就完善普通高中学业水平考试进一步提出相关要求，指导各地切实加强对实验操作的考核，培养学生动手实践和创新创造能力。在全国将实验操作普遍纳入学业水平考试范围，已摆上议事日程。”该报道还称，“明年我省(指江苏)高中‘学测’将现场考核实验操作”。

2019年河南省高考会增加理化生实验考试吗？“目前尚未接到教育部、省教育厅的相关通知。”贾大庆说，一般重大招生政策改革遵循“3年早知道”原则，即提前3年公布，且我省2019届学业水平考试已结束。目前，教育部官方网站也没有刊载上述答复函。

不过，从多方消息来看，教育部十分重视实验教学。在1月18日召开的全国教育工作会议上，教育部部署2019年工作，提出要“大力加强实验教学，开足开齐开好实验课程，提高学生动手能力和解决实际问题能力”。在新修订的《普通高中课程方案》(2017年版)中，教育部明确了物理、化学、生物的必做实验。如物理必做实验共有21个，其中必修课程有12个、选择性必修课程有9个。

在已推行新高考的地区，也有直辖市已将实验操作纳入新高考方案。根据2018年10月上海市教委印发的《上海市普通高中学业水平考试实施办法》(有效期5年)，物理、化学和生命科学(生物学)科目的合格性考试设技能操作测试，时间均为15分钟。上海的高中学业水平考试包括合格性考试、等级性考试。只有合格性考试成绩合格，才能报考相应科目的等级性考试，而等级性考试成绩将计入高考总成绩，作为高校招生录取的依据之一。

贾大庆说：“多年来，高考对实验的考查多以笔试形式进行，一些学校对实验的重视程度不够。在此建议学校、学生高度重视实验的教学和学习，因为近年来高考重视考查学生的实验探究能力，多做实验对学生学好物理、化学、生物大有好处。”（洛阳晚报见习记者 刘敏）