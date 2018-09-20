新安村民柴建涛：滔滔激流奋勇救人

“看见了，哪能不救？”22日，在新安县铁门镇盐仓新村，提及当年跳河救人的事情，该村村民柴建涛依然觉得，自己只是做了力所能及的一件小事。

柴建涛

“看见了，哪能不救？”22日，在新安县铁门镇盐仓新村，提及当年跳河救人的事情，该村村民柴建涛依然觉得，自己只是做了力所能及的一件小事。

2017年4月24日下午，柴建涛带着妻子陈小改、孩子，到新安县正村镇王庄村提黄工程岸边钓鱼。天气不错，妻儿在黄河边踏青，柴建涛凝神盯着河面的浮标。

当日下午将近3点，从柴建涛背后的台阶上传来一阵急促的脚步声，他扭头看了一眼，只见一名女子朝着河边走来，他起初并没有在意。谁知，该女子从他身旁经过，径直走到河边，一头扎进了水里。

“有人跳河了！”眼前的情景，把柴建涛吓了一跳。随即，他飞快地向河边跑去，纵身跃入了水中。“他慌得连衣服、鞋子都没顾上脱。”陈小改说，等她回过神来，柴建涛已经游出去四五米远，拉住了跳河的女子。

从小在黄河边长大，柴建涛水性不错，几分钟的工夫，女子就被他拖上了岸。因为落水时间不长，女子并没有生命危险，意识到自己被救后，她哭喊着还要跳河。

“今天有我在这儿，你就别想跳！”4月的天气乍暖还寒，柴建涛顾不上浑身湿透的自己，和陈小改一起再次将女子拉了回来。经过一番推心置腹的劝说，女子回心转意，他们赶紧帮忙联系其家人，并报了警。

待警察到来，看到女子被妥善安置，柴建涛才带着妻儿默默离开。当晚，有朋友询问柴建涛钓鱼的收获，他自嘲：“鱼没钓到，倒是救了个人。”朋友啧啧称赞，随手发了朋友圈，很快，柴建涛做的这件“小事”在朋友圈被刷屏。

今年1月11日晚，2018年河南好人榜在郑州举行颁奖仪式，柴建涛入围榜单并受邀出席。“我会游泳，当时就是举手之劳。”柴建涛没想到，一件“小事”会让自己获得如此大的荣誉。

可在邻里乡亲看来，柴建涛的这份荣誉，名副其实！“他是个热心人，平时好管闲事。”邻居周红军说，村里出去打工的年轻人多，遇到农忙，柴建涛总帮着守在家里的老人干活儿，“大伙儿提起他，总是竖起大拇指”。

从2017年至今，柴建涛多次参加各类志愿者活动，荣获各级“优秀青年志愿者”称号，家里的荣誉证书摞起来已有厚厚一沓。

“能帮就帮一把，不算啥。”41岁的柴建涛说，你我搭把手，大伙儿的日子都会越来越好。（洛阳晚报记者 智慧 文/图）