洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

12米高龙门吊上的爱情故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-26 09:51

胡单霞和赵超飞在龙门吊操作舱里

　　新年心声

　　●姓名：胡单霞、赵超飞

　　●年龄：32岁、30岁

　　●想对谁说：父母和儿子

　　●想说的话：希望爸爸妈妈身体健康，孩子们都听话懂

　　12米高的空中、不足4平方米的操作舱、每天12个小时的工作时间……这就是被称为地铁“空姐”的胡单霞和她丈夫赵超飞各自的工作环境。

　　近日，记者来到位于涧西区中州西路与建设路交叉口附近的地铁1号线1标1工区，采访了这对夫妻在12米高龙门吊上的爱情故事。

　　龙门吊看起来像抓娃娃机，但每次操作都连着施工安全

　　在市区路过地铁建设现场时，大家会发现十几米高的钢铁庞然大物。它们少则一个，多则数个，矗立在施工现场。这些庞然大物会平移或者垂直移动，硕大的钩子上一般都挂满了物资，这就是龙门吊。龙门吊是地铁施工现场重要的设备，一方面要将地下挖出的渣土运出来，另一方面要将地铁建设需要的物资运下去。

　　“你们没爬过龙门吊，一定要小心点儿，眼睛别往下面看。”23日，在施工现场，胡单霞一边爬着龙门吊，一边叮嘱同行的记者。

　　当我们踩着不足50厘米宽的铁楼梯，双手紧紧握住两边的铁栏杆，艰难地爬上12米高的龙门吊时，胡单霞已坐进了操作舱。在这个不足4平方米的操作舱里，有一个座椅，前面是两个推手杆和按钮，舱内十分局促，舱壁上挂着安全操作的须知，还有一个挂式空调。

　　“像不像一个大型的抓娃娃机？”胡单霞笑着说，其实操作龙门吊的原理和操作抓娃娃机差不多。

　　但是，龙门吊的实际操作绝非这么简单。因为吊挂的物资重量非常大，一旦稍有偏差或者操作不稳，就可能造成物资甩动，给地下的工人们带来极大的安全隐患。因此，胡单霞每次操作都十分小心，“钩子到哪儿，眼睛也要到哪儿，不能从人头上过”。作为地铁站唯一的女性龙门吊司机，她也被大家称为地铁“空姐”。

　　相隔并不远，但他们只能用眼神交流

　　今年32岁的胡单霞极少化妆，每天穿着厚重的工作服，和丈夫赵超飞每天一人操作一台龙门吊，他们每天都可以在空中相望。

　　胡单霞和赵超飞老家都在新乡的农村，他们2008年结婚，婚后赵超飞就出来打工了，一直在中铁十一局城市轨道工程有限公司操作龙门吊。2012年，胡单霞跟着老公出来，也成了一名龙门吊司机。她告诉我们，龙门吊的操作属于特种作业，需要资质，她和丈夫都有特种作业资格证，但丈夫经验更丰富，已经是公司的一级门吊司机，她目前是三级门吊司机。

　　他们有3个孩子，现在都在新乡老家由老人照顾，老大今年11岁，老二今年6岁，老三才4岁。赵超飞说，出来打工这些年，公司的地铁项目在哪儿，他就在哪儿，广州、苏州、无锡、合肥、郑州等地的地铁项目，他都参与过，尤其是在建设广州地铁6号线的时候，他和妻子整整18个月没有回家。2015年，妻子怀上了老三，才回到了老家，但在生下三儿子两个月后，就又出来上班了。

　　如今，两人白天12个小时都要在龙门吊上工作，工期紧的时候，连饭都要人送上来在龙门吊上吃，除了上厕所，一天都不会下来。赵超飞笑称，各自在龙门吊上工作，他们就算能看见对方，也只能用眼神交流，多年的默契让他们彼此一个眼神就可以了解到对方心里的想法。

　　春节只能在工地上过，她对着镜头许下新年心愿

　　去年7月，夫妻俩从郑州来到洛阳。一个月后，盾构机始发，俩人也正式投入洛阳地铁的建设中。因为春节期间工地上也需要人留守，夫妻俩今年春节又回不去了。

　　赵超飞已经5年没有回老家过春节了。他说：“最难过的是除夕那天，吃啥都没味儿，一晚上睡不着。”尽管也想孩子，但赵超飞说“男儿有泪不轻弹”，妻子就不一样了，到了晚上有时候想孩子想得直哭。

　　由于长期和孩子们分离，2015年赵超飞从广州工地回老家的时候，二儿子见面都不理他，这让他们做父母的心里很难受。

　　“我希望爸爸妈妈身体健康，孩子们都听话懂事。今年春节又回不去了，等过了年我就回家，你们在家等着我啊。”面对着镜头，胡单霞笑着说出了新年心愿，但转过头，她悄悄抹了抹脸上的泪水。（洛阳晚报记者 李砺瑾 实习生 宋安琪 通讯员 赖鑫 张占磊 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·陪母亲看病 查出自己有根心血管全堵了
  • ·感觉心悸、头晕眼花、稍一活动就气喘，应及时就医
  • ·“左眼跳财”停不下来？是面肌痉挛作怪！
    		•
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
        这里说的“糖炒栗子”，不是街头常见、人们爱吃的美味小吃，而是画家小琼养的两只萌猫：“糖豆”和“栗子”...
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 快讯：洛阳4委局局长（主任）获任命
  • 洛阳王城大道快速路开元大道口东西向...
  • 2018年洛阳经济社会发展成绩单出炉！G...
  • 12米高龙门吊上的爱情故事
  • 2秒一位！洛阳站试行“刷脸”进站
  • 瀍河区龙源花园城市书房建成投用
  • 洛阳敬事街沿线路灯不亮？预计2月底前...
  • 新安一姑娘深夜醉酒躺地上喊叫 民警联...
  • 这只狐狸想学黄鼠狼给鸡拜年 谁知被抓...
  • 公租房不得转租！承租人若转租将被取...
    		•
    百姓呼声
    2017年和2018年我市优良天数情况的说明
    咨询：住房公积金的贷款额度怎么计算
    精彩图片
    春节临近，洛阳这些年...
    丰李会：挑红薯 买炊帚
    洛龙区开展节前食品安...
    消防水枪长“眼睛” 精...
    精彩热帖

    灯展人像

    飘香之酒香

    洛阳白马寺

    隋唐庙会布展
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605