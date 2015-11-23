12米高龙门吊上的爱情故事

12米高的空中、不足4平方米的操作舱、每天12个小时的工作时间……这就是被称为地铁“空姐”的胡单霞和她丈夫赵超飞各自的工作环境。

胡单霞和赵超飞在龙门吊操作舱里

新年心声

●姓名：胡单霞、赵超飞

●年龄：32岁、30岁

●想对谁说：父母和儿子

●想说的话：希望爸爸妈妈身体健康，孩子们都听话懂

12米高的空中、不足4平方米的操作舱、每天12个小时的工作时间……这就是被称为地铁“空姐”的胡单霞和她丈夫赵超飞各自的工作环境。

近日，记者来到位于涧西区中州西路与建设路交叉口附近的地铁1号线1标1工区，采访了这对夫妻在12米高龙门吊上的爱情故事。

龙门吊看起来像抓娃娃机，但每次操作都连着施工安全

在市区路过地铁建设现场时，大家会发现十几米高的钢铁庞然大物。它们少则一个，多则数个，矗立在施工现场。这些庞然大物会平移或者垂直移动，硕大的钩子上一般都挂满了物资，这就是龙门吊。龙门吊是地铁施工现场重要的设备，一方面要将地下挖出的渣土运出来，另一方面要将地铁建设需要的物资运下去。

“你们没爬过龙门吊，一定要小心点儿，眼睛别往下面看。”23日，在施工现场，胡单霞一边爬着龙门吊，一边叮嘱同行的记者。

当我们踩着不足50厘米宽的铁楼梯，双手紧紧握住两边的铁栏杆，艰难地爬上12米高的龙门吊时，胡单霞已坐进了操作舱。在这个不足4平方米的操作舱里，有一个座椅，前面是两个推手杆和按钮，舱内十分局促，舱壁上挂着安全操作的须知，还有一个挂式空调。

“像不像一个大型的抓娃娃机？”胡单霞笑着说，其实操作龙门吊的原理和操作抓娃娃机差不多。

但是，龙门吊的实际操作绝非这么简单。因为吊挂的物资重量非常大，一旦稍有偏差或者操作不稳，就可能造成物资甩动，给地下的工人们带来极大的安全隐患。因此，胡单霞每次操作都十分小心，“钩子到哪儿，眼睛也要到哪儿，不能从人头上过”。作为地铁站唯一的女性龙门吊司机，她也被大家称为地铁“空姐”。

相隔并不远，但他们只能用眼神交流

今年32岁的胡单霞极少化妆，每天穿着厚重的工作服，和丈夫赵超飞每天一人操作一台龙门吊，他们每天都可以在空中相望。

胡单霞和赵超飞老家都在新乡的农村，他们2008年结婚，婚后赵超飞就出来打工了，一直在中铁十一局城市轨道工程有限公司操作龙门吊。2012年，胡单霞跟着老公出来，也成了一名龙门吊司机。她告诉我们，龙门吊的操作属于特种作业，需要资质，她和丈夫都有特种作业资格证，但丈夫经验更丰富，已经是公司的一级门吊司机，她目前是三级门吊司机。

他们有3个孩子，现在都在新乡老家由老人照顾，老大今年11岁，老二今年6岁，老三才4岁。赵超飞说，出来打工这些年，公司的地铁项目在哪儿，他就在哪儿，广州、苏州、无锡、合肥、郑州等地的地铁项目，他都参与过，尤其是在建设广州地铁6号线的时候，他和妻子整整18个月没有回家。2015年，妻子怀上了老三，才回到了老家，但在生下三儿子两个月后，就又出来上班了。

如今，两人白天12个小时都要在龙门吊上工作，工期紧的时候，连饭都要人送上来在龙门吊上吃，除了上厕所，一天都不会下来。赵超飞笑称，各自在龙门吊上工作，他们就算能看见对方，也只能用眼神交流，多年的默契让他们彼此一个眼神就可以了解到对方心里的想法。

春节只能在工地上过，她对着镜头许下新年心愿

去年7月，夫妻俩从郑州来到洛阳。一个月后，盾构机始发，俩人也正式投入洛阳地铁的建设中。因为春节期间工地上也需要人留守，夫妻俩今年春节又回不去了。

赵超飞已经5年没有回老家过春节了。他说：“最难过的是除夕那天，吃啥都没味儿，一晚上睡不着。”尽管也想孩子，但赵超飞说“男儿有泪不轻弹”，妻子就不一样了，到了晚上有时候想孩子想得直哭。

由于长期和孩子们分离，2015年赵超飞从广州工地回老家的时候，二儿子见面都不理他，这让他们做父母的心里很难受。

“我希望爸爸妈妈身体健康，孩子们都听话懂事。今年春节又回不去了，等过了年我就回家，你们在家等着我啊。”面对着镜头，胡单霞笑着说出了新年心愿，但转过头，她悄悄抹了抹脸上的泪水。（洛阳晚报记者 李砺瑾 实习生 宋安琪 通讯员 赖鑫 张占磊 文/图）