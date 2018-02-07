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洛阳老夫妻“老漂儿”：天南地北别离 前天车站相聚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-26 09:51

　　“奶奶，奶奶，我在这儿。”24日12时30分，在洛阳龙门站出站口，一个身穿红色羽绒服的小男孩在人群中兴奋地叫道，小男孩一手拉着自己的小行李箱，一手拉着爷爷，向不远处的一位怀抱着小女孩的老人示意。

　　这位老人姓张，在苏州帮老二儿子带孙女，老伴儿在北京帮老大儿子带孙子，今年春节，老两口决定先带孩子回偃师老家置办年货，等儿子、儿媳们回来过年。

　　团聚

　　一年未见的老两口，见面后要先抱抱对方带的孩子

　　“我还没看见你呢，孙子就先看到了。”伴着爷爷的话音，小男孩已经冲到了奶奶身边：“奶奶，奶奶，我跟你视频通话的时候知道你今天穿什么衣服，我刚刚一眼就看见你和妹妹了。”

　　“一年没见了，让爷爷抱抱！”爷爷从张大妈手中接过1岁多的小孙女，5岁的小孙子则钻进了张大妈怀里。张大妈和老伴儿已60多岁了，两个儿子毕业后选择到大城市打拼，大儿子在北京安家，二儿子在苏州安家。

　　孙女2017年2月出生，儿媳妇休完产假后，张大妈就过去帮忙。张大妈说：“孙子原来是他姥姥带，后来人家家里添了孙女，这孩子就没人带了，老头儿只能把家里的工作辞了，也到北京去带孩子。”

　　老两口就这样一个在南，一个在北，追随孩子们，远离家乡。这次火车站的相聚是他们去年春节过后在洛阳别离后的首次相见。

　　感慨

　　老年人带孩子不容易，年轻人打拼也不容易

　　上午9点多，刚见到张大妈时，她正坐在洛阳龙门站二楼的互联网取票大厅，装衣服的大包成了“凳子”，怀里的小孙女还正在熟睡。

　　去年春节前，张大妈是跟儿子、儿媳一块儿回来的，因为坐火车晕车，春节当天她还感觉没有缓过来劲儿，今年她执意要求提前回来，提前置办年货、打扫房间。春运期间，苏州到洛阳的车票不好买，三周前，儿媳妇就在网上抢购火车票。23日晚上11点多，张大妈独自带着孙女踏上了归程，第二天早上8点多到达洛阳，等待当天中午从北京归来的老伴儿一块儿回家。

　　下车后，张大妈在治安室要了一杯热水，先让孙女吃了点面包，一楼出站口风太大，她才带孙女上了二楼大厅继续等待。

　　张大妈说，一开始，她并不打算带孙女一块回来，曾尝试跟儿子商量：“你们平时工作忙就晚上陪孩子那一会儿，这也到年根儿了，能不能请两天假也陪陪孩子，我一个人先回去。”

　　结果其实也在张大妈的预料之中：“老年人带孩子不容易，年轻人打拼也不容易，国家放假有统一规定，他们也走不开。”

　　说到和老伴儿两地分居，张大妈说：“没办法，孩子没人带，在北京请个保姆一个月最少得5000块，我们也不放心。我们自己带肯定比保姆用心，她妈妈老说我惯孩子，我是看不得孩子哭呀！”

　　心愿

　　最想念山上那漫天的洋槐花，今年春天她想和孙女留在老家

　　离开家乡，在异地照料孙辈，张大妈其实也很想家。

　　“一到春天，村庄周边是漫天的洋槐花，白茫茫的，花期还长，开花一个月后还能找到嫩嫩的小花骨朵，包包子包饺子都好吃。还有荠荠菜、白蒿等各种野菜，鲜得很。”张大妈的语言描绘出宁静迷人的乡村春色。

　　“怪好的东西，只可惜吃不到嘴里，好几年没吃了。”张大妈言语中带着一丝遗憾。“孙子还要上学，幼儿园还没放假，这次是爷爷回来了非要跟着回来，过完年马上就要回北京。孙女还小，我想带着她在老家过完春天再过去，不过还得跟孩子妈妈商量。”

　　张大妈说：“人年龄大了，就是恋家，家里再不好也想在家待着。”（洛阳晚报记者 郭飞飞 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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