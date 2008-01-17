玩具水弹枪有危险 咱不能带它上火车

昨日，记者从洛阳站派出所得知：21日下午，一女子携带一把玩具水弹枪进站被查。由于这种玩具水弹枪内装电池，打出的水弹具有一定的杀伤力，故不能被带上火车。随后，旅客为水弹枪办理了托运。

昨日，记者从洛阳站派出所得知：21日下午，一女子携带一把玩具水弹枪进站被查。由于这种玩具水弹枪内装电池，打出的水弹具有一定的杀伤力，故不能被带上火车。随后，旅客为水弹枪办理了托运。

21日16时许，洛阳站安检员在一名女子的行李箱内发现一把水弹枪。该女子姓冯，32岁，贵州人。冯女士说，这把枪是她在洛阳买的，是送给儿子的春节礼物。由于这种水弹枪打出的水弹对人有危险，民警登记信息后，让冯女士在洛阳站将水弹枪办理托运。

民警提醒，旅客坐火车时不要携带仿真枪、道具枪、发令枪、气枪、消防灭火枪、能发射子弹的玩具枪等物品。铁路部门将对旅客携带物品进行严格检查，对于禁止或限制随身携带的物品，旅客最好提前办理托运或邮寄。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李博达)