2秒一位！洛阳站试行“刷脸”进站

昨日，洛阳站的6台“实名制快速验证闸机”投入试运行，广大旅客可持身份证“刷脸”进站。

旅客“刷脸”进站

昨日，洛阳站的6台“实名制快速验证闸机”投入试运行，广大旅客可持身份证“刷脸”进站。

昨日上午，记者在洛阳站候车大厅入口处看到，6台“实名制快速验证闸机”已全部安装到位，旅客只要把二代身份证放在感应位置，然后凑近设备，面部就会被系统自动捕捉。核验信息通过后，闸机自动开启，全程约2秒。

洛阳站相关工作人员介绍，该设备集验票、验证、验人等功能于一身，旅客无需使用车票，只需刷身份证并“刷脸”就可完成“票、证、人”合一的全部验证，并且完成检票进站。需要提醒的是，旅客在洛阳站“刷脸”进站后，仍须凭车票经过检票口检票上车。

“通过这套设备，核验的速度有了明显提升，旅客进站的速度更快。”该工作人员表示，原先旅客需要把身份证和车票交给验票台工作人员，工作人员在设备上读取后，再比照旅客面容，然后放行，一来一回需要5秒至8秒，使用该设备后，旅客直接将身份证放在感应区域，“刷脸”后就能通过闸机，全程一般只需2秒左右。

此前，洛阳龙门站已启用6台“实名制快速验证闸机”。目前，洛阳站和洛阳龙门站已增加了工作人员、志愿者，帮助旅客快速熟悉并使用新设备。

根据几天来的使用情况，铁路人士总结出一些“刷脸”攻略，能让您进站的速度更快。

1.“刷脸”前，旅客要将遮挡面部的帽子、口罩、墨镜等物品取下；

2.身份证要按照系统标示位置摆放；

3.携带大件物品的旅客，过检前先确认物品不能超宽等。

铁路人士同时提醒，以下三类旅客仍需取票后从人工实名制进站口验票进站：一是使用二代居民身份证以外的其他有效身份证件购票的；二是使用同行成年人有效身份证件信息购买儿童票的；三是购买学生票、残疾军人票等享受优惠票价的。（洛阳晚报记者 戚帅华 通讯员 刘鹏 李博达/文 记者 张怡熙/图）