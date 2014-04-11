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洛阳敬事街沿线路灯不亮？预计2月底前恢复照明

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-26 09:49

　　本期关注

　　近日，家住老城区敬事街的市民牛女士通过晚报热线电话66778866反映，最近一个月，老城区敬事街的路灯一直没亮，给居民带来了不便。昨日，记者对此咨询了负责该街道提升改造施工的洛阳古都发展集团有限公司。

　　听您倾诉

　　牛女士在老城区敬事街居住多年。她说，敬事街街面较窄且路灯较少，夜间的照明情况一直不是很好。近一个月前，这条街道的路灯彻底不亮了，给周边居民带来了不便。

　　昨日，记者在敬事街看到，从左安街与敬事街交叉口转入敬事街一路向东走，在约100米的距离内，记者未见到路灯。这100米的路段内，还有一所小学。

　　市民马先生告诉记者，这里原有的路灯因施工被拆除了，近一个月来每到夜间，整条街道上的照明全靠两侧商店。在老城区青年宫广场周边，像敬事街这样夜间照明情况不好的街道还有东平街、太平街等。有的街道两侧连商店都没有，居民夜间出行只能摸黑或打手电。

　　所跑单位

　　洛阳古都发展集团有限公司

　　跑腿经历

　　洛阳古都发展集团有限公司相关负责人介绍，目前，东平街、敬事街、太平街、乡范北街、集市北街、义勇东街、西平街、文化街等23条老城区背街小巷正在进行提升改造。为改善周边居民的生活环境和生活质量，这23条背街小巷在提升改造时，要进行三线入地、地面平整及雨污分流等工作。

　　目前，敬事街沿线的三线入地施工已经完成，原来的老旧电线杆已进行了统一拆除。待街道提升改造完成后，将统一安装新路灯。预计今年2月底前，包括敬事街在内的老城区23条背街小巷提升改造都将陆续完工，届时这些道路上的路灯都将恢复照明。

　　跑腿结果

　　记者将咨询情况告诉牛女士，她表示理解。

　　诉求人评价

　　对这个答案很满意，谢谢晚报记者。（洛阳晚报记者 李雨璐）
[ 责任编辑：马佳佳]
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