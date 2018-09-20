医保特殊门诊待遇与之前不同？市社保局：医保政策并无变化

近日，不少享受医疗保险特殊疾病门诊(简称医保特殊门诊)待遇的市民拨打晚报热线66778866反映，元旦过后，他们到定点医院、药店买药时，发现补贴方式与之前不同。他们想知道，是不是医保特殊门诊补贴政策发生了变化。

本期关注

近日，不少享受医疗保险特殊疾病门诊(简称医保特殊门诊)待遇的市民拨打晚报热线66778866反映，元旦过后，他们到定点医院、药店买药时，发现补贴方式与之前不同。他们想知道，是不是医保特殊门诊补贴政策发生了变化。

随后，记者前往市社会保险事业管理局(简称市社保局)了解相关政策。

听您倾诉

市民王先生患有强直性脊柱炎，于2013年申请了医保特殊门诊，在2018年12月重新认定了一次，每个月可享受240元的补贴。“重新认定前，我可就近到特殊门诊指定的药店买药，但重新认定后，我必须到指定的医院买药。相比之下距离远了些，感觉有点儿不方便。”王先生说，以前他买药时，只要药费超过240元，就可以获得240元的全额补贴，可元旦后，医院工作人员告诉他，只能按照药品费用的比例进行补贴，想要获得240元的补贴，要比之前多花几十元钱。

市民郭先生十几年前患了糖尿病，后患并发症肾病，他申请了医保特殊门诊补贴。“以前，我到指定药店买药时，可以根据自己的病情选购所需药品。除了糖尿病和肾病方面的，买高血压、心脏病方面的药品也可用医保特殊门诊补贴。今年元旦后，药店工作人员告诉我，我只能在买治疗糖尿病、肾病的药品时，才能享受医保特殊门诊补贴。”郭先生说。

与王先生、郭先生一样，还有不少市民有疑问，大家的问题主要集中在三个方面：为什么现在只有买指定范围的药品，才能享受医保特殊门诊补贴？为什么在补贴限额内买药，还要自费一部分？为什么新认定的参保人只有到定点的医院才能享受医保特殊门诊补贴？

所跑单位 市社保局

跑腿经历

市社保局相关负责人说，医保特殊疾病门诊的相关政策并没有变化，市民感觉补贴方式发生变化，是因为部分定点医药机构以前并没有严格按照规定执行医保特殊疾病门诊的政策。在市社保局的宣传、指导下，现在各定点医药机构对政策的执行更加规范了，让市民产生了“政策有变”的误解。同时，对市民关注的问题，该负责人一一进行了解答。

●为什么只有买指定范围的药品，才能享受医保特殊门诊补贴？

该负责人说，医保特殊疾病门诊补贴是对参保人特定病种的用药补贴，参保人申请享受医保特殊疾病门诊补贴，需要经指定定点医疗机构认定病种。认定通过后，不同的病种都有相对应的用药范围。按照规定，参保人只有购买认定病种用药范围内的药品，才能享受医保特殊门诊补贴。

以往，部分定点医药机构未能按照政策规定进行严格审核，在参保人购买认定病种用药范围外的药品时，采取了“默认”的态度，给大家造成了错觉。实际上，参保人购买认定病种用药范围外的药品，不能享受医保特殊疾病门诊补贴。

●为什么在补贴限额内买药，还要自费一部分？

该负责人说，按照规定，医保特殊疾病门诊补贴不设起付标准，不分段计算，补贴都是在限额内，按照一定的比例支付的。

“假设一名参保人每月有320元的医保特殊门诊补贴，他所购买的药品支付比例为80%。该参保人买100元这种药品时，只能享受80元的医保特殊门诊补贴，需要自费20元。他想要完全享受320元的补贴，需要购买400元的这种药品，自费80元。”该负责说。

以往，一些医药机构对政策不熟悉、执行不到位，在市民购买药品时没有严格按照比例进行补贴，存在在限额内参保人买多少钱的药就补贴多少钱的情况，这是不符合政策规定的。

●为什么新认定的参保人只有到定点的医院才能享受医保特殊门诊补贴？

目前，我市市区的医保特殊疾病门诊定点医药机构包括23家药店和全部二级及以上医院。从2018年6月开始，我市将新认定的医保特殊门诊参保人第一年的定点医药机构都设在了医院，主要目的是医院有检查的条件，可以根据一年中参保人病情的变化适当调整用药。一年后，参保人可根据自己意愿到体检的定点医疗机构变更到指定的医院或药店享受医保特殊门诊补贴。

该负责人说，市民如果发现定点医药机构未按政策执行医保特殊门诊补贴，可以拨打69933586，向市社保部门反映。

跑腿结果

记者将医保特殊门诊政策向市民解释后，他们表示理解。

诉求人评价

谢谢《洛阳晚报》，我们对政策解读满意。（洛阳晚报记者 郭秩铭）