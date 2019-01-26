依据《洛阳市城市区数字化城市管理考核评比办法(2018版)》《洛阳市县(市、区)数字化城市管理考核评比办法(2018版)》和《洛阳市部分局委和单位数字化城市管理考核评比办法(2018版)》，市城管委办公室组织对城市区、县(市、吉利区)、部分委局和直属单位12月履行城市管理职责情况进行了考核。 依据《洛阳市城市区数字化城市管理考核评比办法(2018版)》《洛阳市县(市、区)数字化城市管理考核评比办法(2018版)》和《洛阳市部分局委和单位数字化城市管理考核评比办法(2018版)》，市城管委办公室组织对城市区、县(市、吉利区)、部分委局和直属单位12月履行城市管理职责情况进行了考核。根据考核结果，经市政府批准奖惩如下： (一)给予城市区组第一名的高新区10万元奖励，给予最后一名的老城区5万元处罚。由市财政直接划拨。 (二)给予县(市、吉利区)组第一名的新安县通报表扬，给予最后一名的吉利区通报批评。 (三)给予市直委局组第一名的市水利局通报表扬，给予最后一名的市住建局通报批评。 (四)给予直属单位组第一名的市政建设集团公司通报表扬，给予最后一名的中国电信洛阳分公司通报批评。 2019年1月15日