洛阳：提升政治站位加强思想武装 深入推进扫黑除恶专项斗争

昨日，市扫黑除恶专项斗争领导小组召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，听取各县(市)区及成员单位相关工作汇报，总结去年工作，部署今年工作。

昨日，市扫黑除恶专项斗争领导小组召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，听取各县(市)区及成员单位相关工作汇报，总结去年工作，部署今年工作。

2018年，全市共打掉黑恶犯罪团伙57个，抓获犯罪团伙嫌疑人661名、逮捕422名，处理九类涉恶犯罪嫌疑人2267名；一审涉黑案件7件132人、审结5件96人，一审涉恶案件45件278人、审结30件174人，查封、扣押涉案资产约1.73亿元；办理“保护伞”案件86件，处理53人，移送司法机关14人，判决8人。

会议强调，要提升政治站位，深入学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的指示精神及《中国共产党政法工作条例》，加强思想武装，强化组织领导，创新宣传发动，做好督导检查，在侦破大案、打财断血、网络空间、新兴领域、深挖幕后、“打伞破网”、依法惩治、固本强基、综合整治等方面下功夫，不断把扫黑除恶专项斗争引向深入。要持续抓好中央督导组反馈意见整改工作，做好春节、全国“两会”期间安保工作，深入推广“枫桥经验”，扎实推进“雪亮工程”建设，推动全市政法工作再上台阶，全力维护社会大局稳定。

市领导尚英照、曲海滨、吴志军等参加会议。(洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵昱柱)