洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

开局就是决战 起跑就要冲刺——十论贯彻落实市委十一届九次全体（扩大）会议精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-26 08:56

　　洛平

　　形势逼人，挑战逼人，使命逼人。

　　着眼于推动洛阳转型发展、高质量发展迈上新台阶，市委十一届九次全体(扩大)会议对做好今年经济工作作出部署，达到了统一思想、提振信心、把牢方向、明确任务的目的。市委书记李亚强调，开局就是决战，起跑就要冲刺，各地各单位要深入贯彻落实会议精神，结合实际，认领任务、细化任务、落实任务，从自己做起、从现在做起、从具体做起，奋力实现“开门红”，确保全年都能有一个好态势、好收成。

　　历史机遇稍纵即逝，闯关夺隘时不我待。推动转型发展、高质量发展，既要一以贯之、一抓到底，跑好全程“马拉松”，又要从完成当前的阶段性目标做起，全力冲刺一个个“百米赛”，努力积小胜为大胜。正因如此，我们才更需要把握每一秒、压实每一步、抓好每一环，以“时间效率”为洛阳发展“赋能”。

　　从全局看局部，洛阳正处在大有作为的战略机遇期。特别是中央对中部崛起高度重视，省委十届八次全会提出着力推动洛阳副中心城市发展，制订洛阳中原城市群副中心城市建设行动方案，支持洛阳加快“六个转型”，省政府工作报告也频频“点题”洛阳，多项提升洛阳副中心城市支撑力的引领型项目进入全省大盘子，为洛阳推动转型发展、高质量发展带来诸多政策红利。今天，新一轮以高质量发展为导向的区域竞争已全面起势，要在百舸争流中奋勇争先，在抢抓机遇中重构优势，就要怀揣梦想努力奔跑，抢抓开局全力冲刺。

　　从未来看当下，我们正迎来一个重要的时间节点。今年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的冲刺之年，是深入实施“十三五”规划，全面深化“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标的关键之年，也是贯彻中央、省委、市委重大决策部署的落实之年。新的一年，要把看齐紧跟讲政治树得更牢、把因时顺势强信心做得更好、把提质增效促发展落得更实、把真心实意惠民生抓得更细、把凝神聚力有韧劲铆得更足，就必须从现在做起，从具体做起，撸起袖子加油干，挥洒汗水奋力拼，全力以赴把各项工作做得更好。

　　把方向、观大势、谋全局、干实事，这次市委全会明确了推动洛阳转型发展、高质量发展的总体要求、主攻方向、基本路径、重点任务。要通过“六个转型”把高质量发展落到实处，就要动起来、干起来、拼起来，尤其需要掀起新高潮、取得“开门红”，实现“一上来就有气势”。

　　当此之际，我们要聚焦项目建设，强化责任落实，加强要素保障，确保在建项目提速提效、前期项目扎实推进、更多项目进入大盘子；要聚焦企业运行，密切关注重点企业节日期间生产经营及节后复工复产工作，有的放矢地加强指导、解决问题，确保企业运行平稳；要聚焦民生改善，抓好各项民生工程，做好节日期间的市场供应、走访慰问等工作，让全市人民新年伊始就有满满的获得感；要聚焦安全稳定，全面排查化解各类风险隐患，以守住一方一域的平安确保全市的总体平安；要聚焦作风建设，防范和整治“节日腐败”，从一开始就拧紧抓党风、带政风、促民风的发条，让新风正气在河洛大地更加充盈。

　　事业总是在紧跟时代中守正出新，人生总是在拥抱时代中绽放光彩。

　　迈向高质量发展的新征程，谱写浓墨重彩的洛阳篇章，全市上下没有旁观者，没有局外人。只要每一个党员干部、每一个洛阳人都找准定位，把个人理想、家庭幸福与洛阳发展紧密联系起来，以“功成不必在我”的胸襟和“功成必定有我”的担当，一起拼搏、一起奋斗，我们就一定能汇聚磅礴力量，把洛阳转型发展、高质量发展不断推向前进！
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·陪母亲看病 查出自己有根心血管全堵了
  • ·感觉心悸、头晕眼花、稍一活动就气喘，应及时就医
  • ·“左眼跳财”停不下来？是面肌痉挛作怪！
    		•
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
        这里说的“糖炒栗子”，不是街头常见、人们爱吃的美味小吃，而是画家小琼养的两只萌猫：“糖豆”和“栗子”...
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 快讯：洛阳4委局局长（主任）获任命
  • 洛阳王城大道快速路开元大道口东西向...
  • 2018年洛阳经济社会发展成绩单出炉！G...
  • 12米高龙门吊上的爱情故事
  • 2秒一位！洛阳站试行“刷脸”进站
  • 瀍河区龙源花园城市书房建成投用
  • 洛阳敬事街沿线路灯不亮？预计2月底前...
  • 新安一姑娘深夜醉酒躺地上喊叫 民警联...
  • 这只狐狸想学黄鼠狼给鸡拜年 谁知被抓...
  • 公租房不得转租！承租人若转租将被取...
    		•
    百姓呼声
    2017年和2018年我市优良天数情况的说明
    咨询：住房公积金的贷款额度怎么计算
    精彩图片
    春节临近，洛阳这些年...
    丰李会：挑红薯 买炊帚
    洛龙区开展节前食品安...
    消防水枪长“眼睛” 精...
    精彩热帖

    灯展人像

    飘香之酒香

    洛阳白马寺

    隋唐庙会布展
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605