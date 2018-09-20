开局就是决战 起跑就要冲刺——十论贯彻落实市委十一届九次全体（扩大）会议精神

着眼于推动洛阳转型发展、高质量发展迈上新台阶，市委十一届九次全体(扩大)会议对做好今年经济工作作出部署，达到了统一思想、提振信心、把牢方向、明确任务的目的。

洛平

形势逼人，挑战逼人，使命逼人。

着眼于推动洛阳转型发展、高质量发展迈上新台阶，市委十一届九次全体(扩大)会议对做好今年经济工作作出部署，达到了统一思想、提振信心、把牢方向、明确任务的目的。市委书记李亚强调，开局就是决战，起跑就要冲刺，各地各单位要深入贯彻落实会议精神，结合实际，认领任务、细化任务、落实任务，从自己做起、从现在做起、从具体做起，奋力实现“开门红”，确保全年都能有一个好态势、好收成。

历史机遇稍纵即逝，闯关夺隘时不我待。推动转型发展、高质量发展，既要一以贯之、一抓到底，跑好全程“马拉松”，又要从完成当前的阶段性目标做起，全力冲刺一个个“百米赛”，努力积小胜为大胜。正因如此，我们才更需要把握每一秒、压实每一步、抓好每一环，以“时间效率”为洛阳发展“赋能”。

从全局看局部，洛阳正处在大有作为的战略机遇期。特别是中央对中部崛起高度重视，省委十届八次全会提出着力推动洛阳副中心城市发展，制订洛阳中原城市群副中心城市建设行动方案，支持洛阳加快“六个转型”，省政府工作报告也频频“点题”洛阳，多项提升洛阳副中心城市支撑力的引领型项目进入全省大盘子，为洛阳推动转型发展、高质量发展带来诸多政策红利。今天，新一轮以高质量发展为导向的区域竞争已全面起势，要在百舸争流中奋勇争先，在抢抓机遇中重构优势，就要怀揣梦想努力奔跑，抢抓开局全力冲刺。

从未来看当下，我们正迎来一个重要的时间节点。今年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的冲刺之年，是深入实施“十三五”规划，全面深化“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标的关键之年，也是贯彻中央、省委、市委重大决策部署的落实之年。新的一年，要把看齐紧跟讲政治树得更牢、把因时顺势强信心做得更好、把提质增效促发展落得更实、把真心实意惠民生抓得更细、把凝神聚力有韧劲铆得更足，就必须从现在做起，从具体做起，撸起袖子加油干，挥洒汗水奋力拼，全力以赴把各项工作做得更好。

把方向、观大势、谋全局、干实事，这次市委全会明确了推动洛阳转型发展、高质量发展的总体要求、主攻方向、基本路径、重点任务。要通过“六个转型”把高质量发展落到实处，就要动起来、干起来、拼起来，尤其需要掀起新高潮、取得“开门红”，实现“一上来就有气势”。

当此之际，我们要聚焦项目建设，强化责任落实，加强要素保障，确保在建项目提速提效、前期项目扎实推进、更多项目进入大盘子；要聚焦企业运行，密切关注重点企业节日期间生产经营及节后复工复产工作，有的放矢地加强指导、解决问题，确保企业运行平稳；要聚焦民生改善，抓好各项民生工程，做好节日期间的市场供应、走访慰问等工作，让全市人民新年伊始就有满满的获得感；要聚焦安全稳定，全面排查化解各类风险隐患，以守住一方一域的平安确保全市的总体平安；要聚焦作风建设，防范和整治“节日腐败”，从一开始就拧紧抓党风、带政风、促民风的发条，让新风正气在河洛大地更加充盈。

事业总是在紧跟时代中守正出新，人生总是在拥抱时代中绽放光彩。

迈向高质量发展的新征程，谱写浓墨重彩的洛阳篇章，全市上下没有旁观者，没有局外人。只要每一个党员干部、每一个洛阳人都找准定位，把个人理想、家庭幸福与洛阳发展紧密联系起来，以“功成不必在我”的胸襟和“功成必定有我”的担当，一起拼搏、一起奋斗，我们就一定能汇聚磅礴力量，把洛阳转型发展、高质量发展不断推向前进！