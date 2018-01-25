2018年洛阳经济社会发展成绩单出炉！GDP4640.8亿元

2018年我市经济社会发展成绩单出炉！昨日，市统计局发布数据显示，去年全市经济运行保持总体平稳、稳中有进、持续向好的发展态势。去年，全市生产总值(GDP)4640.8亿元，同比增长7.9%，分别高于全国、全省增速1.3个百分点、0.3个百分点。

2018年我市经济社会发展成绩单出炉！昨日，市统计局发布数据显示，去年全市经济运行保持总体平稳、稳中有进、持续向好的发展态势。去年，全市生产总值(GDP)4640.8亿元，同比增长7.9%，分别高于全国、全省增速1.3个百分点、0.3个百分点。

“三产超二产”格局更加稳固

去年全市农林牧渔业总产值442.4亿元，同比增长3.9%。全市粮食总产量突破250万吨，达到250.5万吨，同比增长11.3%，成为历史最大丰收年。

去年全市规模以上工业增加值同比增长8.1%，高于全省增速0.9个百分点。从行业来看，39个大类行业中有30个保持同比增长。去年前11个月，全市规模以上工业企业利润总额同比增长25.3%，高于全省增速9.3个百分点。

“三产超二产”格局更加稳固。全年第三产业增加值占GDP的比重突破50%，达到50.3%，比上年提高2.0个百分点，撑起全市经济半壁江山；第三产业对GDP增长的贡献率为52.6%，高于第二产业8.1个百分点。

新动能、新产业持续壮大。从工业看，去年规模以上工业中六大高成长性制造业、高新技术产业增加值同比增长8.4%和10.1%，对规模以上工业增长的贡献率达39.1%和48.6%。

从服务业看，去年前11个月，科技服务业、高技术服务业、互联网和相关服务业营业收入同比分别增长13.8%、14.4%和65.6%，分别高于规模以上服务业2.3个百分点、2.9个百分点和54.1个百分点。

从新业态看，去年限额以上批发零售业网上商品零售额同比增长16.7%，高于限额以上单位消费品零售额增速4.8个百分点；规模以上快递服务企业业务量累计完成12081万件，同比增长45.4%。

投资消费平稳，居民收入稳步增长

去年全市固定资产投资同比增长10.0%，增速比前三季度加快0.6个百分点，高于全省增速1.9个百分点。分产业看，第一产业投资增长25.7%，第二产业投资增长7.6%，第三产业投资增长9.7%。分领域看，民间投资增长5.5%；工业投资增长7.0%，其中工业企业技术改造项目投资增长23.1%；基础设施投资增长35.5%，比上年同期提高16.3个百分点。

去年全市社会消费品零售总额2154.9亿元，同比增长10.3%，与全省增速持平。

去年全市进出口总值首次突破140亿元，达到143.7亿元，创历史最高水平，同比增长7.9%。

去年全市一般公共预算收入342.7亿元，同比增长5.1%，其中税收收入229.4亿元，同比增长8.9%；一般公共预算支出597.6亿元，同比增长8.8%。

去年全市城镇新增就业11.89万人，达到年度目标的118.9%。

去年全市居民人均可支配收入24882元，同比增长9.0%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入35935元，增长8.0%；农村居民人均可支配收入13637元，增长9.0%。城乡居民收入差距继续缩小。

去年12月末，全市金融机构人民币各项存款余额5824.1亿元，比上年同期增加505.5亿元，同比增长9.5%；人民币各项贷款余额4072.5亿元，比上年同期增加598.2亿元，同比增长17.2%。

经济发展质量提升

供给侧结构性改革深入推进，“三去一降一补”持续显效。去年顺利完成30万吨煤炭去产能任务。全年全市水利环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农林牧渔业、卫生投资同比分别增长47.0%、72.7%、22.6%和38.4%。

经济发展的“含金量”“含绿量”不断提升。从企业效益看，去年前11个月，规模以上工业企业利润同比增长25.3%，企业效益总体上升。从财政收入看，去年全年税收占一般公共预算收入的比重为66.9%，比上年同期提高2.3个百分点。

从节能降耗看，去年规模以上工业综合能源消费量同比下降3.2%、万元规模以上工业增加值能耗下降10.47%，降幅分别高于全省水平1.9个百分点和2.5个百分点。

从环境质量来看，去年全年空气质量优良天数达到181天，同比增加13天，PM2.5、PM10年均浓度同比分别下降14.5%和11.1%。

去年全市GDP同比增长7.9%

分别高于全国、全省增速1.3个百分点、0.3个百分点

第一产业

增加值237.1亿元，同比增长3.6%，占GDP比重为5.1%

第二产业

增加值2067.6亿元，同比增长7.3%，占GDP比重为44.6%

第三产业

增加值2336.1亿元，同比增长9.0%，占GDP比重为50.3%

(洛阳日报记者 李冰 通讯员 黑星瑞)