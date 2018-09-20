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网友发帖质疑洛阳优良天数 官方解释来啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-25 20:40
 

　　23日，2018年全年污染防治攻坚战新闻发布会透露，2018年我市优良天数达181天，同比增加13天。很快，一些细心的网友发现了“蹊跷”：官方公布的2017年全市优良天数为210天，此次公布的2018年优良天数为181天，从数字上看，优良天数明明减少29天，为何却又说增加13天？

　　对于网友反映的问题，市污染防治攻坚办刚刚发布了情况说明。其实，与2017年相比，2018年洛阳空气质量发生了明显好转，广大群众和网友也都形成了共识，雾霾少了，蓝天多了。关于数据的误差，是因为2018年空气优良天考核指标发生了更加严格的变化。

　　具体来说，2017年，河南省对全省及18个地市优良天考核时，下半年没有考核臭氧影响，即仅因臭氧超标而损失的优良天仍记为优良天。按此考核标准，我市2017年取得的优良天数为210天。

　　2018年，河南省调整了优良天考核标准，臭氧参与优良天的考核，标准调整后，我市2018年的优良天为181天。按照2018年的优良天考核标准，我市2017年的优良天数降低为168天(减少的42天即为臭氧影响的优良天)。

　　综上分析，2018年同比增加13天结果，是基于按照2018年的考核标准重新核定2017年空气优良天数核算出的。(洛报融媒记者 白云飞)
[ 责任编辑：王瑞轩]
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