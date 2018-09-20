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为躲避民警，嵩县一小偷穿内衣爬上房梁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-25 19:56

　　一小偷为躲避警方抓捕，竟爬上自家房梁，但这种小伎俩难逃民警的火眼金睛。

　　记者从嵩县公安局了解到，在“打侵财迎双节保平安”专项行动中，库区派出所锁定当地男子田某，此人是发生在去年5月的一起盗窃案的嫌犯，案发后一直在逃。通过研判，民警猜测田某可能已返回家中。

　　24日22时许，库区派出所指导员王玉明带领辅警开便车、着便衣，来到田某家附近侦查。发现田某家房檐下挂着两件男式衣服后，民警据此判断田某可能在家，但因当时附近的狗叫声此起彼伏，他们决定天亮后实施抓捕。

　　25日凌晨5时许，王玉明和同事再次来到田某家，发现挂在房檐下的衣服少了一件，他们判断屋内有人，于是决定蹲守到天亮再伺机抓捕，但直到7时许，田某家中仍无动静，为避免意外情况发生，王玉明决定立即行动。

　　民警喊门后，屋内传出一阵动静，但直到20分钟后一名女子才来开门，称田某不在家。王玉明进屋搜寻发现，床上有一条男裤，裤子上还有腰带，他判断田某就在屋里。果然，王玉明顺着屋里的一架梯子爬上浮棚，看到田某穿着内衣，正趴在房梁上大气不敢喘一声。

　　最后，田某被带回派出所。经讯问，他对此前的盗窃行为供认不讳。目前，田某已被治安拘留。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡晓 文/图)
[ 责任编辑：王瑞轩]
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