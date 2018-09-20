春节回家带啥洛阳特产？看这里，最齐全！

俗话说“有钱没钱，回家过年”，但是真的两手空空回家也不好看，您说是不是？于是乎每到年前就会听到很多朋友问“洛阳有什么特产可以带回家过年的？”小编的答案肯定是：拿的出手！方便带的！还得有洛阳特色的！

俗话说“有钱没钱，回家过年”，

但是真的两手空空回家也不好看，您说是不是？

于是乎每到春节前就会听到很多朋友问“洛阳有啥特产可以带回家过年的？”

小编的答案肯定是：拿的出手！方便带的！还得有洛阳特色的！

燕菜，洛阳地区的燕菜多起名为“牡丹燕菜”，是洛阳独具风格的汉族传统名菜，主料有白萝卜、海参、 鱿鱼、鸡肉。因为1973年周恩来总理陪同加拿大总理特鲁多游览洛阳，洛阳市领导用水席招待。名厨用鸡蛋精心制作了一朵牡丹花放在燕菜上。周总理看了非常高兴，说：“洛阳牡丹甲天下，菜中也开牡丹花”。从此，燕菜便改称“牡丹燕菜”。

小编在各大超市发现，现已有方便携带的燕菜包装，价格不贵，属于半成品，回家加热后就可食用，不过有机会还是带着小伙伴来洛阳一品正宗的水席吧！

参考价格：一提4盒（可单独购买），40元——90元不等。