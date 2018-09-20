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汝阳县孟脑村：电视机送到家 党的政策暖人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2019-01-25 16:06

       临近春节，节日气氛越来越浓。1月14日，一台电视机送来，让家住汝阳县蔡店乡孟脑村的张巧喜上眉梢。“真是感谢党和政府的好政策，这下屋里不冷清，过年能看电视了！”

　　张巧年过花甲，是村里的五保贫困户，独居20余年。日常能为屋里带来些许热闹气息的，只有那台老式电视机。坏了之后，也一直没添新的。

　　1月11日，全市文化科技卫生“三下乡”活动在孟脑村启动，通过送理论、送政策、送文化产品、送技术、送服务，把温暖送到农村，把欢乐送进基层，把服务送给父老乡亲。

　　市、县宣传部门走访中得知张巧家的情况后，立即协调解决，于是就有了本文开头的一幕。

　　一台电视机，让张巧家洋溢着欢乐与喜庆。更是送来党的关怀、送来科学文化知识、送来精神食粮、送来脱贫致富的信念和斗志。
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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