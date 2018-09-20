2018嵩县旅游“成绩单”出炉 共接待游客1047.2万人次

接待游客1047.2万人次，实现综合收益46亿元……2018年，嵩县旅游交出了一份漂亮的“成绩单”！昨日，2018年嵩县旅游工作总结会议召开。会议介绍了2018年嵩县旅游取得的硕果，同时安排部署2019年旅游重点工作，进一步明确目标任务。

接待游客1047.2万人次，实现综合收益46亿元……2018年，嵩县旅游交出了一份漂亮的“成绩单”！昨日，2018年嵩县旅游工作总结会议召开。会议介绍了2018年嵩县旅游取得的硕果，同时安排部署2019年旅游重点工作，进一步明确目标任务。

伊河漂流 资料图

2018年，嵩县以打响“5A嵩县”品牌为重点，以全域旅游创建为引导，以旅游景区打造为核心，以推进精品民宿建设为手段，各项旅游工作顺利推进。实施“旅游惠民”工程，打造“旅游+扶贫”嵩县模式，成功举办为期32天的“高速免费”活动；打造两程故里、手绘小镇、银杏小镇、天池风情小镇等一批乡村旅游新亮点；同时伊河漂流、两程故里、手绘小镇、六龙山、兰花山成功创建3A景区，全域旅游新局面初步形成，旅游品牌打造全面开花。嵩县被评为河南省旅游扶贫示范县，“旅游+扶贫”工作模式得到了省局扶贫考核组的高度肯定。

资料图

旅游业已经成为嵩县的战略性支柱产业。2019年，嵩县将以“5A嵩县、全域旅游”为理念，以首批国家全域旅游示范县创建为契机，以深化“旅游+扶贫”工作模式为动力，以农家宾馆和精品民宿建设为重点，推动旅游与脱贫攻坚、美丽乡村、新型城镇化相结合，使旅游产业的主导地位更牢，综合效益更显著，辐射带动能力更强。 会上，田湖镇、黄庄乡、车村镇、兰花山景区、伊河漂流景区5家景区因成功创建3A获表彰，分别获20万元的奖励。

总结会议结束后，与会领导共同参加了嵩县盛世白云大酒店的开业仪式，据了解，该酒店由洛阳河洛文化置业有限公司投资3.5亿元兴建，建筑面积40000㎡，集餐饮、宴会、会议、客房、娱乐休闲健身为一体的综合豪华型商务酒店，该酒店开业后将极大对嵩县县城的旅游接待服务质量带来极大提升。(记者 谢娜娜 通讯员 孙晓阳)