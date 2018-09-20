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栾川县文化广电和旅游局今日挂牌成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网综合 2019-01-25 13:07

　　洛阳网讯 今日，栾川县文化广电和旅游局正式挂牌成立。栾川县人民政府副县长张向阳出席挂牌仪式，新组建的文化广电和旅游局班子成员、各科室和直属单位负责人参加新机构成立仪式。

　　张向阳代表栾川县委县政府向新组建的县文化广电和旅游局提出了新的希望和要求，要求认识上统一、思想上稳定、融合上深入。希望下一步要统筹全县文化、广电、旅游事业发展，为栾川县发展打造新的引擎和动力。

　　栾川县文化广电和旅游局党组书记孙欣欣表示，文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体。迈入新征程、面临新挑战，全体工作者将以更高的政治站位、更强的责任担当、更大的工作热情，共同推动栾川县文化和旅游工作高规格发展，用文化的营养灌溉旅游的成长，用旅游的活力激发文化的潜能，努力开创文化和旅游融合发展的新局面，以永不懈怠的精神状态投入文化旅游事业。
[ 责任编辑：张惟一]
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