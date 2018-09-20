跟着“万名学子冬读洛阳”品文化课堂！首期“拓片研学”体验课获赞满满

古代的石刻碑文如何进行“拷贝”？昨日，“万名学子冬读洛阳”首期非遗大师精品文化免费体验课程“拓片研学”在洛阳隋唐洛阳城国家遗址公园·明堂天堂景区开展，40多名小学生亲手体验拓片过程，揭开了这一神奇的文字“密码”。

古代的石刻碑文如何进行“拷贝”？昨日，“万名学子冬读洛阳”首期非遗大师精品文化免费体验课程“拓片研学”在洛阳隋唐洛阳城国家遗址公园·明堂天堂景区开展，40多名小学生亲手体验拓片过程，揭开了这一神奇的文字“密码”。

拓片是一项古老的传统技艺。说起拓片，现任明堂天堂景区研学辅导老师的许杨说，“这门手艺，知道的人寥寥无几，能做到专业水准的更是少之又少。”图文拓印要求孩子们胆大心细，打出的拓片才会平整光滑，内容清晰明了。

昨日14时30分，前来参加“拓片研学”的小朋友和家长走进天堂遗址层活动现场，数十座石碑拓片样本上的文字、图案各不相同，如何将这些形态各异的石刻碑文“拷贝”到纸上？许杨老师示范讲解了传统拓片的工序及注意事项后，小朋友听得津津有味，纷纷撸起袖子跃跃欲试，分成小组合力“攻坚”，有的两侧“护航”保证宣纸位置不移，有的用拓包轻轻捶打……看着宣纸上的印迹愈渐清晰，更有干劲了！

最终，每个小朋友完成了属于自己的作品，许杨老师一一进行了点评指导。广大学子既在学习拓片的过程中掌握了传统文化知识，同时对亲手制作的“作品”万分珍爱，带回家留念收藏。

日前，为推动全面实施素质教育，促进书本知识和生活经验的深度融合，引导我市小学生走出校园徜徉千年文脉，由洛阳市文化广电和旅游局主办、洛阳网承办的2018洛阳冬季文化旅游惠民消费季“万名学子冬读洛阳”活动拉开帷幕。截至2019年2月16日，活动推出一系列非遗大师精品文化课免费体验。首期“拓片研学”在发布初期就预约爆满，现场更是广受小朋友喜爱和家长的点赞。

“感谢活动的策划者和组织者，这次活动很有意义！”

“我们是洛阳网的铁杆粉丝，后续活动会持续关注的！”

据悉，1月26日(本周六)，由洛阳市太学与汉服文化促进会提供的国学体验课程将在洛邑古城汉服馆进行；1月28日(下周一)，由洛阳市非物质文化遗产保护协会提供的叶雕体验课程将在洛邑古城叶雕工作室开展，教小学生制作彩色叶脉书签和花草纸。更多丰富非遗精品课程活动将贯穿整个寒假，让广大学子在一样的冬天感受不一样的洛阳。

本次活动期间，“万名学子冬读洛阳”面向全市小学生同步开展“我的研学游记”绘画和征文评选活动，邀你分享活动体验，书写研学心得，共绘美好画卷。有兴趣的小朋友可以在2月21日前，将自己的绘画或征文作品上传至邮箱799640955@qq.com，作品优秀者将有机会获得由洛阳市文化广电和旅游局颁发的荣誉证书。（记者 谢娜娜/文 徐文波/图）