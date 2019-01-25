今晨，在翠云路绿畅平价商店，市民购买储备菜。今日起，我市将在中心城区32家平价商店共投放政府储备菜1500吨。

今晨，在翠云路绿畅平价商店，市民购买储备菜。今日起，我市将在中心城区32家平价商店共投放政府储备菜1500吨。（相关链接>>>洛阳1500吨储备菜25日起投放 这32家商店哪家离您最近）

此次投放由市商务局、市发改委、市农业农村局、市财政局联合组织，储备菜主要品种包括白萝卜、胡萝卜、白菜、黄皮洋葱、土豆等。

投放期间实行最高限价，其中白萝卜每公斤0.38元，胡萝卜每公斤1.16元，白菜每公斤0.5元，黄皮洋葱每公斤1.2元，一级土豆每公斤2.2元，二级土豆每公斤1.8元。各投放点可根据市场情况和菜品质量自行定价销售，但销售价不得超过最高限价。

此次投放从今日9时开始，至2月2日17时结束。投放期间，各投放点店外要悬挂“市政府储备菜投放点”横幅、店内要悬挂“市政府储备菜价格表”，并公开接受群众及社会监督。

咨询服务电话：范女士13503493006、白先生13707697816

监督电话：63300059