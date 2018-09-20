【洛城美食小店变形记】刘兰英米皮店：在洛阳“安家”的汉中味道

在通常情况下，美食一旦离开了原产地，或多或少都会发生变化，失了最初的味道。然而，对于刘兰英米皮店来说，好似打破了这个“魔咒”，即使将汉中米皮带到了洛阳，却依旧保留着原有的汉中风味。

在通常情况下，美食一旦离开了原产地，或多或少都会发生变化，失了最初的味道。然而，对于刘兰英米皮店来说，好似打破了这个“魔咒”，即使将汉中米皮带到了洛阳，却依旧保留着原有的汉中风味。

“刘姐，来份米皮要多放点辣，再来碗菜豆腐！”刘兰英米皮店位于浅井南路上，一年四季食客不断，人们来此，大多冲着两样美味：一碗白里透红、红里透香的汉中热米皮，以及一碗白绿相间、热气腾腾的菜豆腐。待着两样美味被相继端上桌，没有几个食客能按捺住对美食的欲望，往往迫不及待吃上一口米皮，再配上一口菜豆腐，口腹之欲便能得到极大满足。

“在陕西省汉中市，热米皮与菜豆腐是绝配，米皮韧劲不粘牙、入口滑软，菜豆腐独特的酸味则让很多人爱恋不已，正宗的汉中米皮店，这两者缺一不可。”市民陈女士是刘兰英米皮店的常客，同时也是陕西汉中人，近些年将洛阳有名的米皮店几乎都吃了个遍，但还是觉得这家店做得最正宗，不靠芝麻酱调味，真正能吃出汉中米皮特有的醇香，并且味道始终如一。

刘兰英米皮店之所以正宗，是因为几代人对汉中米皮制作手艺的不懈传承。这家店的创始人刘兰英早年继承父辈手艺，在汉中市开了一家米皮店，之后因为种种原因，1994年举家迁居洛阳，小店也随之到洛阳“安家”。如今，刘兰英的两个女儿刘新霞、刘晓丽接手小店，正宗的汉中米皮制作手艺被传承下来：米皮要现蒸现做，辣椒油要秘制而成，调料用量更要把控到位。

改造前

“我们的米皮一直坚持手工制作，浸泡、磨浆、摊制、笼蒸…每个步骤都严丝合缝，虽然辛苦些，但这样摊出来的米皮爽滑劲道，才是真正的汉中风味。”刘新霞说。

今年11月，洛阳网联合爱心企业酒乐go发起了一项城市暖心行动，将目标锁定在一家家“藏”在街头巷尾的美食老店，通过帮助这些老店视觉改造提升，为城市美好贡献力量。活动启动后，许多网友通过洛阳网官方微信后台进行留言，推荐“刘兰英米皮店”参与改造，希望这家经历岁月洗礼的陈旧小店，能够“焕发容光”。

今年1月11日，经过近10天的探店、制定设计方案、制作改造材料等环节，刘兰英米皮店顺利完成“换颜手术”：店面的门头以红色为主并搭配具有西北特色的纹样，白色字体以红色衬底，寓意着手工制作的米皮搭配风味独特的红油辣子，给食客们带来味觉满足的同时也人让心里浮出一丝暖意。店内的红布装饰更突出了汉中米皮的文化底蕴，插画的加入也让整个米皮店的气氛活泼起来，更贴近生活。

改造后

随着刘兰英米皮店改造完成，“洛城美食小店变形记”活动圆满收官。此次活动不仅获得了5家被改造小店店主们的一致肯定，许多网友还通过洛阳网官方微信为活动点赞。

温暖的阳光： “一个小举动，温暖一座城！”

心灵花园：“关心洛阳民生大事，了解关爱百姓生活！为洛阳美食变形记活动称赞！”

想问西瓜：“爱心在行动，说的再多，不如做一点点，好样的，洛阳网！”

小涛：“好有爱的活动，支持旧店换新颜！”

正在登录：“这个活动真不错，继承发扬洛阳味道的好办法！”

此次活动特别鸣谢爱心企业酒乐go的大力支持，洛阳理工学院艺术设计学院提供视觉设计创意，好家匠担任本次活动的装饰顾问。( 记者 郭瑛/文 肖伊帆/图 )