洛阳检察机关召开2018年度述职述廉大会

1月24日，洛阳市检察院召开2018年度述职述廉大会，市院机关中层正职干部和基层院检察长对2018年度履职尽责情况、党风廉政情况和党建工作开展情况进行述职述廉。 1月24日，洛阳市检察院召开2018年度述职述廉大会，市院机关中层正职干部和基层院检察长对2018年度履职尽责情况、党风廉政情况和党建工作开展情况进行述职述廉。 会议由市院党组副书记、副检察长柳立兴主持。市院机关全体在编人员及基层院检察长参加会议并对述职述廉进行评议。 参加述职述廉的人员严格按照《洛阳市基层检察院检察长述职述廉暂行规定(试行)》《洛阳市人民检察院部门负责人述职述廉暂行规定(试行)》要求，认真梳理总结2018年工作情况，撰写报告并经主管领导审核把关，确保述职述廉报告实事求是、客观准确、公平公正。 述职述廉结束后，全体干警对述职述廉人员进行了评议。为确保测评公正，市院专门抽调责任心强、政治过硬的同志，组织发票和计票。市院监察处进行全程监督。 吴志军检察长对市院机关26个中层正职以及16个基层院检察长述职述廉述情况进行了讲评，既肯定了工作成绩，也指出了存在问题，并就近期重点工作做出安排部署，提出明确要求：一要明方向，定思路。要认真学习领会中央政法工作会议、全国检察长会议、全省“两会”、市委第十一届九次全会等重要会议精神，领会精神实质，理清工作思路，以会议精神武装头脑、指导工作、推动改革，始终保证检察工作在正确的轨道上运行。二要守纪律、保安全。临近年终岁末，要突出加强节日安全教育，重点抓好节日期间消防值班、人员值班、食品安全等工作，要严守政治纪律、政治规矩，牢记从全面严治党永远在路上。三要知重点、抓落实。在总结梳理2018年检察工作的同时，也要抓好2019年检察工作长远规划和近期谋划，重点抓好内设机构改革、信访稳定和从优待检等各项工作政策落实，切实做好干警思想工作，确保人心不散、队伍不乱、工作不断。吴志军检察长最后强调，2019年，全市检察机关一定要坚定信心、提振士气，勇于担当、开拓进取，创造新机遇、塑造新形象、展现新担当，在中原更加出彩中奋力谱写浓墨重彩的洛阳篇章作出新的更大贡献。