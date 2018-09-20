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擂大鼓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-25 10:26

　　过去，一进入腊月，民间的社火就活跃起来了，一直到新年的正月过完，逛庙会、看社火，很是热闹。

　　那时，社火的种类有很多，而大鼓社(擂大鼓)是最普遍、最受欢迎的社火之一。

　　成立大鼓社的核心硬件是几面(通常以四面为基数)大鼓、大铙、大镲，另外需要若干伺候人员，比如拿梢子棍、拿火铳的人员，主要起打场子助威的作用。

　　大鼓演奏——擂大鼓的场面极其壮观。最典型的是在十字街口掉角摆开四面大鼓，由四名身着统一服装的擂家儿执鼓槌擂奏，大铙、大镲配合伴奏。最让人咂舌的是，鼓曲奏到高潮处，擂家儿同时把一只手中的鼓槌向对面抛过去，四个擂家儿同时一手接过对面抛来的鼓槌，还要在头上挽个花儿，继续往下擂奏，鼓曲的旋律一点儿也不受影响。

　　鼓曲擂到高潮处，拿大铙、大镲的人也随之激情伴奏，欢声雷动。这时更有火铳声声，鞭炮齐鸣，梢子棍手们挥舞呐喊，热闹极了。（胡树青 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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