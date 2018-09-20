春节将临，写春联的红纸铺开来，大红灯笼挂起来，添新衣、置年货，喜气洋溢。喜庆是人类的共同追求，不管秦汉，亦是唐宋，千年不易。瞧瞧汉画像砖石上，处处显现着祥瑞景象，蕴含着先民们的精神诉求。

洛阳汉画艺术博物馆《建筑·人物》拓片

一对璧人喜结连理

山西王家大院清代“封侯挂印”砖雕

春节将临，写春联的红纸铺开来，大红灯笼挂起来，添新衣、置年货，喜气洋溢。喜庆是人类的共同追求，不管秦汉，亦是唐宋，千年不易。瞧瞧汉画像砖石上，处处显现着祥瑞景象，蕴含着先民们的精神诉求。

1 祥瑞之象扑面来

像参观邙岭的地坑窑院一样，穿过深深的巷道，走进一个精致的院落。砖木结构的四合院，柱子排列，斗拱叠起，回廊围绕，厅堂豪华。有卫士护院，有侍女守门。主家夫妇并坐檐下，旁有侍者分立。回身看，高台上几个演员正在演出，眉目传情，箫笛悠扬……这是全国重点文物保护单位山西省稷山县“马村砖雕墓”中繁丽的砖雕再现的富裕家庭的生活场景。

出了墓园，拐进一处明清民居，雕梁画栋扑面而来，一对恋人拍过婚纱照正甜蜜嬉戏，红衣耀眼，笑容灿烂。我恍惚不辨前世今生，这地上地下，追求的不都是一个丰衣足食、甜蜜恩爱！

恋人身后廊柱上的楹联是“仁为福地一生乐，善作良田百代耕”。这正是中国百姓的世代追求：仁善处世，一生幸福；仁善传家，百代幸福！

在古人的心目中，大都认为灵魂不灭，人去世了，是到了另一个世界，开始了新的旅程。对来世确实无法用实践验证，怀疑的人也只好抱着“宁可信其有”的心态，视死如生。因此，对墓葬的思路是“仿阳宅以建阴宅”，包括选择风水好的墓地，既要让亡者安宁，还要荫护后人；建筑舒适的墓室，配齐享用的物品，让灵魂继续享受人间的美好。自然，人间“想得而不得”的美好也要备齐，譬如心心向往的“位列仙班”。对墓室，古人也是称之为“宅”的，如“万岁室宅”“万岁吉宅”“万岁神室”，有的加上“玄”等词以和阳宅有别，如“玄墨之宅”“玄室”。阳宅阴宅，是不同阶段的住宅。

《中庸》言：“事死如事生，事亡如事存，孝之至也。”汉朝儒家地位上升，儒家追求礼仪倡导孝道的思想也助推着厚葬风盛。朝廷选拔官员“举孝廉”，民间行孝的和风自然吹暖逝者阴宅。

《礼记·杂记上》说：“大夫卜宅与葬日。”对墓室和安葬的时候都是要郑重对待，占卜确定的。这样做的目的是为了避凶趋吉。吉是吉利吉祥，于是墓室里就加入种种祥瑞之象。

2 标准的祥瑞图

洛阳汉画艺术博物馆展出的这幅《建筑·人物》，我想，对墓主人而言，该叫《祥瑞降我家》。画面中，粗壮的柱子托起瓦房房顶，檐下垂着布幔。柱子上雕着花纹，布幔上织有图案，还有遮雨长廊，绝非杜甫住过的茅屋。主人夫妇悠闲地坐在屋中，袖手聊天。看穿戴，衣服得体，帽饰华丽。屋内离主人最近站立的是管家、近侍。屋外，三男三女，分开站立六名仆人，显示着主人地位高贵，奴仆成群。

在汉画像中，这类悠闲舒适的生活多叫“燕居图”，也就是闲居图。《礼记》记载：“仲尼燕居，子张、子贡、言游侍纵。”汉朝经学大师郑玄注解为：“退朝而处曰燕居。”孔子退朝闲居，又有弟子侍奉。这状态是衣食无忧安闲自在的。《论语》中说：“子之燕居，申申如也，夭夭如也。”子是孔子；申申，容貌舒展的样子；夭夭，神情愉悦的样子。一生忧国忧民愁着“礼崩乐坏”的孔老夫子，燕居时也是眉头舒展、嘴角上翘、心胸爽朗的。

房顶上、天空中，从右往左，依次有两条倒立嬉戏的游龙、两只青鸟、两只猴、一只刚刚飞落房顶的凤鸟、一头手舞足蹈的黑熊，又有一只跑来的猴子。这些奇兽灵禽，都是汉人心中的吉祥代表，它们布满空中，表示着家中充满祥瑞之气。

对墓主人而言，追求的是对自己在阴间的祝福与对家人的护佑。家家求祥瑞，处处见祥瑞，整体而言，这类图像就构成“祥瑞之气满人间”！

3 祥瑞之兆在心间

祥瑞是好事情的兆头或征象，寄托着人们对美好幸福的向往和企盼。祥瑞意识历史悠久。在商纣王将亡、周文王将兴之时，“凤鸣岐山”，人们用凤凰降临表示贤王要临世的祥瑞之兆。

在汉画像中，祥瑞物像主要分两大类。一类是现实世界存在的，因为谐音、相似等民俗方面的认识约定俗成。

猴，与“侯”谐音，因此古人常常用猴的形象表示封侯的愿景。汉高祖刘邦废除加封异姓王制度后，外姓人仕途的最高爵位就是封侯。猴子爬上屋顶、树梢就是封侯的意思。这种习俗延续至明、清。在传统建筑的木雕、石雕作品中常常有猴子形象，猴子上树摘桃碰上蜂窝，是“封侯”；猴子在枫树上挂印为“封侯挂印”；大猴背负小猴，寓意“辈辈封侯”；猴子骑在马背上玩倒立不单是马戏表演，更是要“马上封侯”。

在汉画像中时有熊的出现，或舞蹈，或搏斗，或托举，或持物。古人为何喜欢熊？专家说法不同。我想这应该源于和龙相同的动物崇拜，一些上古帝王就和熊有着关联。古史《竹书记年》称：“黄帝，有熊氏。”东汉赵晔的《吴越春秋·越王无余外传》记载，大禹治水走到塗山，就是如今浙江绍兴西北，见到了上篇文章介绍的九尾白狐，那时它还是祥瑞的象征，民谣唱道：“谁见了九尾白狐，谁就可以做国王；谁娶了塗山的女儿，谁就家业兴旺。”过了而立之年的禹娶了塗山女娇。禹携妻治水来到咱偃师南边的公式辕(huán yuán)山，也就是那山路弯弯“十八盘”处，见山势险峻，对女娇说：“我在山崖上挂一面鼓，听见鼓声，你就给我送饭来。”禹上山变成一头力量巨大的黑熊，嘴拱掌刨，开辟水路。禹王爷干活太过专心，无意碰落一块石头，咚地敲在鼓上。女娇闻声上山送饭，看到夫君成为大熊，又羞又怕，回身就逃，到嵩山变成一块石头。禹追来，大喊：“还我儿子！”石头开裂，生出儿子，起名叫“启”，那石头就成了“启母石”。先贤化身为熊，可见熊在先民心中地位不低！在崇武尚力的汉俗中，熊这位大力士充任墓主人升仙路上的接引使者、保护神，倒也胜任！

还有不少在其他画面上出现的。譬如蟾蜍，时常给西王母捣制长生药，腹部与孕妇的腹部一样浑圆膨胀，具备极强的生殖繁衍的能力，因此，亮亮相，送些不老仙丹，报报子孙兴旺。在民间传说中，嫦娥奔月，化为蟾蜍，成了月精，月宫便名蟾宫。在科举时代，用蟾宫折桂比喻应考得中。蛤蟆貌丑，其义却美。鱼也游来游去，吐水冒泡。鱼龙本是一家亲，鱼跃龙门便成龙。那旺盛的生殖能力敢和蛤蟆争高低。鹿，谐音“禄”，鹿到禄位到。鹿还是升仙的驾乘，是长寿的瑞应，后来常和松树同处，为“松鹿同春”；与仙鹤相伴，名“鹤鹿同春”；跟蝙蝠结合，就“福禄双全”。

祥瑞的另一类是现实世界不存在，人们头脑中加工出来的物像。譬如龙和凤，可谓中华民族的徽记、标志，一个是众兽之君，一个是百鸟之王。它们的出现都表示着喜事的发生。汉朝孔鲋《孔丛子·记问》言：“天子布德，将致太平，则麟凤龟龙先为之呈祥。”后遂以“龙凤呈祥”指吉庆之事。

青鸟在《山海经》里只负责为西王母供应膳食，可在《汉武故事》里，西王母拜访汉武帝时，先由青鸟提前报信，再由青鸟护驾陪侍。青鸟的职责增加了，后人遂以青鸟为信使的代称。李商隐写情思诗《无题》时就说“蓬山此去无多路，青鸟殷勤为探看”。在汉画中，飞临墓主人家的青鸟，是要报长生不老、位列仙班的喜讯的，自然是上上吉兆，声声入耳。青鸟是汉朝人心中的喜鹊。

物像的祥瑞意义传承数千年，是炎黄民族的精神创造，寄托着人们避凶趋吉的愿景诉求，给人们的生活添加了乐趣、希望、胆量、自信、追求，不应该简单地归之为封建迷信而抛弃。它源自于心，取悦于心，愿我们继承传统，心常想之，让祥瑞之气灿烂我们的人生。（寇兴耀 文/图）