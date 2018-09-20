腊日过后是小年——老洛阳腊月双节记

古代在农历十二月里合祭众神叫作腊，因此农历十二月叫腊月。腊月里有两个重要节日，即腊八节和祭灶节。洛阳是腊八节和祭灶节的重要发源地，这里的两个节庆活动有着独特的古风古韵。

小年看大戏 聂剑帆 画

古代在农历十二月里合祭众神叫作腊，因此农历十二月叫腊月。腊月里有两个重要节日，即腊八节和祭灶节。洛阳是腊八节和祭灶节的重要发源地，这里的两个节庆活动有着独特的古风古韵。

1 腊八节里腊八粥

自上古时代起，腊祭是用来祭祀祖先和神灵(包括门神、户神、宅神、灶神、井神)的祭祀仪式，祈求丰收和吉祥。据《礼记·郊特牲》记载，腊祭是“岁十二月，合聚万物而索飨之也”。夏代称腊日为“嘉平”，商代为“清祀”，周代为“大蜡”；因在十二月举行，故称该月为腊月，称腊祭这一天为腊日。先秦的腊日在冬至后的第三个戌日，东汉时佛教传入洛阳，佛教为了扩大影响力，遂附会传统文化把腊月初八定为佛成道日。于是，佛祖成道日与腊日融合，固定在腊月初八。民间称腊八节，佛教领域称为法宝节。

古代写腊八节的第一首诗，是魏晋时大臣裴秀在都城洛阳写的《大腊》一诗。诗曰：“日躔星记，大吕司晨。玄象改次，庶众更新。岁事告成，八腊报勤。告成伊何，年丰物阜。”诗中描述了古代腊祭时，祭祀百神，向百神报告“年丰物阜”的好年景，感谢百神保佑万事成功的场景。

唐代时，皇室和民间普遍过腊八节，女皇武则天以洛阳为神都，在腊八节写下了一首《腊日宣诏幸上苑》的诗。诗曰：“明朝游上苑，火急报春知。花须连夜发，莫待晓风吹。”实际上，腊八节时，天气寒冷，百花显然不能开放。洛阳籍诗人杜甫《腊日》云：“腊日常年暖尚遥，今年腊日冻全消。侵陵雪色还萱草，漏泄春光有柳条。纵酒欲谋良夜醉，还家初散紫宸朝。口脂面药随恩泽，翠管银罂下九霄。”从诗句中可以看出，往年的腊日天气还很冷，温暖离人还很遥远，而当年腊日天气温和，冰冻全消。诗人高兴之余准备辞朝还家，纵酒狂饮欢度良宵，但此时此刻，他又因感念皇帝对他的恩泽，不能随便走开。

在古代，洛阳各大寺庙都在腊八节举行浴佛会，做七宝五味粥，这种粥叫腊八粥，又叫佛粥。后来民间也做腊八粥，甚至朝廷也做腊八粥，以赠百官。腊八粥用八种粮食和果品制作，其中必定有枣、栗，象征吉祥。腊八粥的枣是“早”，栗是“力”，就是早下力气，争取明年五谷丰收。要把腊八粥做得稠一些，黏糊糊的，黏是“连”的谐音，意味着连年丰收。腊八节正是隆冬季节，天气寒冷，俗话说：“腊八腊八，冻死叫化。”旧时，洛阳的地主为了表示对长工的仁慈，过了腊八节才行辞退，临走时，还赠送腊八糕和腊八蒜。

2 二十三，祭灶官

洛阳民谚说：“二十三，祭灶官。”腊月二十三日为祭灶节，也被称为小年、谢节、灶王节。祭灶的风俗，由来甚久。相传，灶君在夏朝就已经成了民间尊崇的一位大神，《论语》中说道：“与其媚舆奥，宁媚与灶。”先秦时期，祭灶位列“五祀”之一，祭灶时要设立神主，用丰盛的酒食作为祭品。东汉时期，腊月二十三日正式定为祭灶节，郑玄注《礼记·记法》说：“(灶神)居人间，司察小过，作谴告者也。”这说明当时人们认为，灶神已经具有侦查人民的过错并进行报告的职能。同时也暗示出，当时祭灶已经成为一种普遍的民间活动。

这种信仰，与道教的产生密切相关。道教认为，每年腊月二十三，灶王爷都要上天向玉皇大帝禀报这家人的善恶，让玉皇大帝赏罚。古代不少文人写过与祭灶有关的诗，最有名的是北宋洛阳才子吕蒙正的《祭灶诗》：“一碗清汤诗一篇，灶君今日上青天；玉皇若问人间事，乱世文章不值钱。”曾在洛阳为官的张耒也写过祭灶诗，他的《次韵答存之》云：“环堵萧然汝水隈，孤怀炯炯向谁开。青春不觉书边过，白发无端镜上来。祭灶请邻聊复尔，卖刀买犊岂难哉。故人休说封侯事，归钓江天有旧台。”

祭灶是在腊月二十三日晚间进行的。旧时，洛阳地区灶神画像贴在正屋东面的锅灶墙上，两旁有一副“上天言好事，回宫降吉祥”对联，横批是“一家之主”。祭祀时，摆上糖瓜、果品和一碗面汤，然后烧香叩头，把旧灶神像揭下烧掉，这就是送灶王爷上天了。烧时要加一些谷草和杂粮，好给灶王喂马。过去有“男不拜月，女不祭灶”的说法，通常都由男人致祭。除夕时，贴上新灶神像，所以对联又有“二十三日上天去，正月初一下界来”的词句。

祭灶多用甜和黏的食品。普通用的是糖瓜、枣等，意思是粘住灶王的嘴，不让他上天说坏话，或者是让灶王的嘴甜，光说好话，有的还真在灶神的嘴上或锅灶门口粘上一小块糖。

3 锣鼓喧天过小年

腊月二十三日是小年，之所以如此称呼，恐怕是因为再过几天，作为“大年”的春节就要来临了。因此，也可以说“小年”是“大年”的前奏或序曲。在老洛阳，这天的主要活动不是祭灶，而是当天上午唱大戏、中午吃扁食。

小年也被视为过年的开端，古时在外做官、经商或读书者，都要在小年前赶回家团圆，为了迎接归来的游子，各村寨都要唱大戏。李佳佳的《村子里的文化艺术》等著作，详细记述了洛阳西南部的丰李镇旧时过小年唱大戏的情景。

这天上午，全村人聚在丰李镇太和寺戏楼广场前，首先举行“跑经”活动，就是一群人边舞蹈，边唱小曲。小曲歌词如：“十二月家家忙，又烙饼又买糖，叫声媳妇莫生气，给你撕个花衣裳；过了腊八是二十三儿，锣鼓喧天过小年，行商万里回家来，挣下银两买庄田。”跑的人、围观的人一块唱，很是壮观。

接着，豫西调演员登台，开始唱大戏，都是吉祥戏，如《弥勒笑》《洛神庙传奇》等。豫西调是豫剧的四大源头之一，成熟于清朝初年，《弥勒笑》等是其较早的剧目。

洛阳民间有“接风扁食庆团圆”之说，所以妇女们在看戏的同时，开始集体包扁食。扁食，古代有多种名称，唐代称牢丸，明代称扁食、饺饵，后来俗称饺子。而镇上各大商号，也送来酒菜，摆上桌凳。

午时，演出结束，由镇上的长者登台讲述村规民约，发表新年贺词，然后主持会餐活动。这种风俗，来自古代的乡饮酒礼。（郑贞富）