险！洛阳一幼童手指被垃圾桶过滤网卡住

22日，市消防救援支队太原路中队致电本报记者：一个2岁幼童拿着垃圾桶过滤网玩，不料右手食指被网孔卡住，肿胀充血，孩子疼得哇哇哭。
消防救援队员使用小型剪断钳对过滤网进行剪切(视频截图)
22日，市消防救援支队太原路中队致电本报记者：一个2岁幼童拿着垃圾桶过滤网玩，不料右手食指被网孔卡住，肿胀充血，孩子疼得哇哇哭。
20日临近中午，市消防救援支队太原路中队接到求助称，在七里河一电动车专卖店，有一个2岁幼童的手指被卡。消防救援队员到达现场后发现，幼童右手食指被垃圾桶过滤网卡住，手指已肿胀充血，孩子疼得哇哇哭。消防救援队员检查后发现，过滤网为不锈钢材质，且网孔密集，若不赶快把幼童手指取出，后果不堪设想。
消防救援队员一边安抚幼童，一边使用小型剪断钳对过滤网进行剪切。很快，过滤网连接处被剪断，幼童在消防救援队员的指导下将手指顺利抽出。经检查，幼童的手指只是皮外伤，并无大碍。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 王倩 丁松）
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