不要命！洛阳一肇事司机醉酒+逆行+逃犯

日前，记者从伊滨派出所听说一件事儿：一名男子在高速公路上醉驾、逆行，引发交通事故，警方在处理事故时发现，他竟是伊滨派出所网上追逃的犯罪嫌疑人。

日前，记者从伊滨派出所听说一件事儿：一名男子在高速公路上醉驾、逆行，引发交通事故，警方在处理事故时发现，他竟是伊滨派出所网上追逃的犯罪嫌疑人。

6日20时许，连霍高速南半幅664公里加800米处发生一起因车辆逆行引发的交通事故。省高速交警总队七支队在调查中发现，肇事司机郜某当天19时许驾车从连霍高速洛阳站上站，打算前往二广高速龙门站。他在开车前喝了酒神志不清，在高速公路上错过出口后，竟逆向行驶，途中与一辆汽车迎面相撞。幸好对方驾驶员在事发时注意力集中，及时刹车，才避免了车毁人亡的严重后果。检验结果显示，郜某每100ml血液中酒精含量高达258.7mg，远超醉驾标准。

郜某因醉驾和逆行两项严重交通违法行为，被警方立案调查，民警在调查中发现，他竟然还是一名被网上追逃的犯罪嫌疑人。

原来，去年10月，伊滨派出所在摸排中发现庞村镇东庞村有一个黑加油站点。民警调查发现，该黑加油站点由郜某开设，自去年4月底至案发前，他共非法买卖、存储汽油40余吨，非法经营数额超过32万元，涉嫌非法经营罪。案发后，郜某外逃，被伊滨派出所网上追逃。

目前，郜某已被伊滨派出所刑事拘留，该案在进一步调查。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 王培清 党国军）