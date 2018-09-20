国内首台纯电动无人驾驶拖拉机进入田间试验阶段

发动机轻轻“吼”了一声，随即车身抖动，缓缓前行，其后搭载的犁具插入土地，开垦出一道道沟壑，旁边则里三层外三层，站满了好奇的围观者。昨日中午，在伊滨区试验田里，“超级拖拉机I号”进行田间试验。

发动机轻轻“吼”了一声，随即车身抖动，缓缓前行，其后搭载的犁具插入土地，开垦出一道道沟壑，旁边则里三层外三层，站满了好奇的围观者。昨日中午，在伊滨区试验田里，“超级拖拉机I号”进行田间试验。

在农村，拖拉机犁地算不得新鲜事。不过，看一台没有驾驶室的“铁牛”干活，对当地村民来说还是头一回。“用电还是烧油？”“买一台得多少钱？”“啥时候能用上？”一个个问题，抛向现场收集数据的工作人员。

“通过收集一线用户意见进行改进，是我们开展田间试验的目的之一。”河南省智能农机创新中心的工作人员边记录边说。

田间试验的主角——银光闪闪、科技感十足的“超级拖拉机I号”，于去年10月在洛阳下线，是我国发布的首台具备完全自主知识产权的纯电动无人驾驶拖拉机。

这台“博采众家之长”的新型智能农机代表，系由河南省智能农机创新中心牵头，中国一拖、中科院计算技术研究所洛阳分所、清华高端装备院洛阳基地、中联重机等，通过“关键技术攻关、核心器件研制、重大装备集成”的系统布局联合打造而成，采用仿生学原理设计，外形似耕牛，前端还有牛头、牛角样式设计，在整车电动控制、无人自主路径规划与跟踪算法等方面取得了突破。

“超级拖拉机I号”能够下地干活，标志着其研发实现了关键性进展。“‘真枪实弹’进行田间试验，表示前期模拟测试结束，我们已开始对其进行实际技术验证。”河南省智能农机创新中心研发中心负责人王鹏表示。

目前进行的田间试验，主要是对机具控制、PTO线控(电控执行机构)、提升控制、定速巡航等方面功能进行验证。研发人员通过不断调整，目前已解决设备提升电机抱死、控制操作复杂、机体耕地作业时打滑等问题，为“超级拖拉机I号”的后续升级奠定了坚实基础。

在春节前开展田间试验，研发进度已大步提前。按照设定，“超级拖拉机I号”原本定于今年4月才进行此项工作。

在开展田间试验的同时，“超级拖拉机I号”还将于今年实现无人化功能的配备。王鹏介绍，目前市面上的无人农机多为通过执行若干条设定好的程式运作，对环境的应对能力较弱。河南省智能农机创新中心下一步将结合相关算法升级，以及对数据进行优化处理，使“超级拖拉机I号”能够及时处理实际操作中的复杂环境问题，实现真正意义上的无人化运作。

此外，由“单兵作战”升级至“集聚行动”，也是“超级拖拉机I号”今年的重点任务之一。农业生产通常需要运用多台农机设备完成，河南省智能农机创新中心将持续推进物联网技术，实现多台农机之间的稳定精准配合作业，从而建立完整的智能农业生态。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 王启洲/文 记者 潘郁/图）