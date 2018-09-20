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心酸！3岁娃想妈，奶奶打110让对着电话叫声“妈妈”解馋……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-25 09:12
接警员宁乐乐在工作

　　24日，市110指挥中心接警员宁乐乐挂断一个报警电话后，感到阵阵心酸。

　 “昨晚8点多，我接到一个报警电话，一个孩子带着哭腔直喊‘妈妈’。”宁乐乐说，听声音她猜测这个孩子只有两三岁，对方上来就叫“妈妈”，弄得她一头雾水，好在孩子的奶奶接过电话，老人的一番话，让她顿时心里泛酸。

　 “孩子的奶奶说，孙子闹着找妈妈，谁都哄不住，但儿媳妇在外打工，情急之下她拨通110，让孙子对着电话叫几声‘妈妈’解馋。”宁乐乐说，虽然老人的话让她感到心酸，但担心报警电话被长时间占用，她只得交待老人耐心哄哄孙子，并告诉对方除非有紧急情况，否则不能随意拨打110，以免占用宝贵的报警资源。

　　记者联系到这位老人得知，她姓王，家住伊川县，有个3岁的孙子，儿媳妇在洛阳市区打工，平时太忙很少回家。“前几天儿媳妇把孩子接到市区玩了两天，24日下午刚送回来。”王老太说，当天晚上孙子突然想妈妈了，不停哭闹，但儿媳妇的电话打不通，她这才想到拨打110，让孙子对着电话喊“妈妈”。“我不知道不能乱打110，下回不会了。”以为记者要质问她，王老太紧张地说。(洛报融媒记者 牛鹏远)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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