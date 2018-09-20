洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳召开春节期间乡土人才联络和回归工作现场会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-25 09:04

　　昨日，全市春节期间乡土人才联络和回归工作现场会在汝阳县召开，贯彻落实全省相关会议精神，传达贯彻市委书记李亚关于推动春节期间乡土人才联络和回归工作的指示精神，研究部署我市下一步工作。

　　市委常委、组织部部长何伟在会上强调，各级各部门要进一步提高认识，把开展乡土人才联络和回归工作作为加强政治建设、推动脱贫攻坚、助力乡村振兴的重要途径，抓住机遇、迅速推进、落地落细。要力求责任到位，坚持科学谋划、周密部署、分工协作，协调精干力量到基层一线指导推动工作，发现问题及时研究解决。要力求措施到位，在落实乡土人才联络和回归工作“十个一”要求的基础上，注重与主题党日、发展壮大村级集体经济、软弱涣散和后进村党组织整顿等工作相结合，积极创新形式，着力补齐短板，强化工作实效。要力求落实到位，推动工作力量下沉到村(社区)，用真情感人、用热情留人，进一步助推乡土人才返洛兴业，助力乡村振兴。

　　会前，何伟走访慰问了两名返乡创业人员代表。与会人员先后观摩了洛阳凯明利电子科技公司、汝阳县瑞晨农业开发公司、刘店镇返乡创业园等，实地了解汝阳县返乡创业工作开展情况。（洛阳日报记者 李梦龙）
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·陪母亲看病 查出自己有根心血管全堵了
  • ·感觉心悸、头晕眼花、稍一活动就气喘，应及时就医
  • ·“左眼跳财”停不下来？是面肌痉挛作怪！
    		•
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
        这里说的“糖炒栗子”，不是街头常见、人们爱吃的美味小吃，而是画家小琼养的两只萌猫：“糖豆”和“栗子”...
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 白天鹅洛河舞翩翩
  • 洛阳迎来一股较强冷空气 气温将有所下降
  • 惊险！洛阳桥上一出租车追尾拉氧气瓶货车
  • 国内首台纯电动无人驾驶拖拉机进入田...
  • 洛阳这些地儿蜡梅盛开
  • 带着“真爱”赶春运
  • 粗心！快递人员贴错单 东北快递“跑”...
  • 不要命！洛阳一肇事司机醉酒+逆行+逃犯
  • 洛阳一非法生产销售保健品黑窝点被端
    		•
    百姓呼声
    咨询：住房公积金的贷款额度怎么计算
    社保中间断交了6年，接续的话需要补缴吗
    精彩图片
    春节临近，洛阳这些年...
    丰李会：挑红薯 买炊帚
    洛龙区开展节前食品安...
    消防水枪长“眼睛” 精...
    精彩热帖

    灯展人像

    飘香之酒香

    洛阳白马寺

    隋唐庙会布展
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605