洛阳召开春节期间乡土人才联络和回归工作现场会

昨日，全市春节期间乡土人才联络和回归工作现场会在汝阳县召开，贯彻落实全省相关会议精神，传达贯彻市委书记李亚关于推动春节期间乡土人才联络和回归工作的指示精神，研究部署我市下一步工作。

昨日，全市春节期间乡土人才联络和回归工作现场会在汝阳县召开，贯彻落实全省相关会议精神，传达贯彻市委书记李亚关于推动春节期间乡土人才联络和回归工作的指示精神，研究部署我市下一步工作。

市委常委、组织部部长何伟在会上强调，各级各部门要进一步提高认识，把开展乡土人才联络和回归工作作为加强政治建设、推动脱贫攻坚、助力乡村振兴的重要途径，抓住机遇、迅速推进、落地落细。要力求责任到位，坚持科学谋划、周密部署、分工协作，协调精干力量到基层一线指导推动工作，发现问题及时研究解决。要力求措施到位，在落实乡土人才联络和回归工作“十个一”要求的基础上，注重与主题党日、发展壮大村级集体经济、软弱涣散和后进村党组织整顿等工作相结合，积极创新形式，着力补齐短板，强化工作实效。要力求落实到位，推动工作力量下沉到村(社区)，用真情感人、用热情留人，进一步助推乡土人才返洛兴业，助力乡村振兴。

会前，何伟走访慰问了两名返乡创业人员代表。与会人员先后观摩了洛阳凯明利电子科技公司、汝阳县瑞晨农业开发公司、刘店镇返乡创业园等，实地了解汝阳县返乡创业工作开展情况。（洛阳日报记者 李梦龙）