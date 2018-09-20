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尚英照检查洛阳春运安保工作 慰问一线执勤民警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-25 09:02

　　昨日下午，市委常委、政法委书记尚英照带领有关部门负责人检查春运安保工作，慰问一线执勤民警。

　　尚英照一行先后到洛阳汽车站、洛阳火车站、高铁洛阳龙门站等地检查安检等工作，到部分快递网点检查快递实名登记、开包验视等规定执行情况，现场了解基层公安机关警力配备、春运安保等工作开展情况。

　　尚英照强调，要增强安全意识，抓好源头管理，切实强化客运企业、客运车辆管理，加强驾驶员安全教育，全力确保客运安全；要加强路面执法，做好出行引导宣传工作，全力确保道路交通安全畅通；要做好寄递物流安全管理工作，督促寄递企业严格落实收寄验视、实名收寄、过机安检“三个100%”制度，做到应检必检；要完善应急处突预案，不断提升应急处突能力；要提高政治站位，发扬不怕疲劳、连续作战的优良作风，全力以赴做好春运安保工作。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 宋柯楠）
[ 责任编辑：张惟一]
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