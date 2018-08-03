洛阳市委统战部召开党外人士迎春座谈会

昨日，市委统战部召开党外人士迎春座谈会，邀请各民主党派市委、市工商联负责人喜迎新春、共话发展。 昨日，市委统战部召开党外人士迎春座谈会，邀请各民主党派市委、市工商联负责人喜迎新春、共话发展。 市委常委、统战部部长娄会峰在会上指出，过去一年里，全市各民主党派、工商联和无党派人士坚决做到“两个维护”，与中共洛阳市委携手推动统一战线和多党合作事业深入发展，在凝心聚力、服务大局上取得了显著成效。希望全市各民主党派、工商联和无党派人士以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面加强思想政治建设，推动广大成员把忠诚核心、拥戴核心、维护核心的要求转化为思想自觉、纪律要求、行为规范。要以建设新时代高素质参政党为目标，努力夯实组织基础，持续加强自身建设，围绕全市经济社会发展大局，深入开展调查研究，提出真知灼见，努力增强履职实效，为推动洛阳高质量发展作出更大贡献。 民建市委主委魏险峰、民进市委主委任丽君、农工党市委主委雷雪芹、九三学社市委主委肖宏滨、市工商联主席安石柱等在座谈会上发言。（洛阳日报记者 李梦龙）