洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委统战部召开党外人士迎春座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-25 09:00

　　昨日，市委统战部召开党外人士迎春座谈会，邀请各民主党派市委、市工商联负责人喜迎新春、共话发展。

　　市委常委、统战部部长娄会峰在会上指出，过去一年里，全市各民主党派、工商联和无党派人士坚决做到“两个维护”，与中共洛阳市委携手推动统一战线和多党合作事业深入发展，在凝心聚力、服务大局上取得了显著成效。希望全市各民主党派、工商联和无党派人士以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面加强思想政治建设，推动广大成员把忠诚核心、拥戴核心、维护核心的要求转化为思想自觉、纪律要求、行为规范。要以建设新时代高素质参政党为目标，努力夯实组织基础，持续加强自身建设，围绕全市经济社会发展大局，深入开展调查研究，提出真知灼见，努力增强履职实效，为推动洛阳高质量发展作出更大贡献。

　　民建市委主委魏险峰、民进市委主委任丽君、农工党市委主委雷雪芹、九三学社市委主委肖宏滨、市工商联主席安石柱等在座谈会上发言。（洛阳日报记者 李梦龙）
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·陪母亲看病 查出自己有根心血管全堵了
  • ·感觉心悸、头晕眼花、稍一活动就气喘，应及时就医
  • ·“左眼跳财”停不下来？是面肌痉挛作怪！
    		•
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
        这里说的“糖炒栗子”，不是街头常见、人们爱吃的美味小吃，而是画家小琼养的两只萌猫：“糖豆”和“栗子”...
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 白天鹅洛河舞翩翩
  • 洛阳迎来一股较强冷空气 气温将有所下降
  • 惊险！洛阳桥上一出租车追尾拉氧气瓶货车
  • 国内首台纯电动无人驾驶拖拉机进入田...
  • 洛阳这些地儿蜡梅盛开
  • 带着“真爱”赶春运
  • 粗心！快递人员贴错单 东北快递“跑”...
  • 不要命！洛阳一肇事司机醉酒+逆行+逃犯
  • 洛阳一非法生产销售保健品黑窝点被端
    		•
    百姓呼声
    咨询：住房公积金的贷款额度怎么计算
    社保中间断交了6年，接续的话需要补缴吗
    精彩图片
    春节临近，洛阳这些年...
    丰李会：挑红薯 买炊帚
    洛龙区开展节前食品安...
    消防水枪长“眼睛” 精...
    精彩热帖

    灯展人像

    飘香之酒香

    洛阳白马寺

    隋唐庙会布展
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605