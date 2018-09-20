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李涛调研洛阳企业及工业经济运行情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-25 08:57

　　昨日，省工业和信息化厅党组书记、厅长李涛带队来洛，调研我市企业及工业经济运行情况。

　　调研组考察了中航光电科技股份有限公司、银隆新能源(洛阳)产业园、洛阳单晶硅集团有限责任公司、中色科技股份有限公司等，并与我市相关部门和企业负责同志座谈，听取我市工业经济运行情况汇报。

　　李涛对我市工业经济运行情况表示肯定。他指出，要抓好老企业改造，通过改革形成新机制，通过改造增加增长点，完善企业治理结构，加快老企业转型升级；要抓好新产业培育，培育一批创新能力强、技术先进的企业，在重点领域形成优势，延长产业链条，增强竞争能力；要繁荣金融市场，切实解决融资问题,突出重点搞好产业规划,探索出值得推广的转型升级“洛阳经验”。

　　省工信厅副厅长郝敬红、副巡视员李海峰，副市长侯占国等参加调研。（记者 李冰 通讯员 郝爽 李航）
[ 责任编辑：张惟一]
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