荡涤歪风扬正气——洛阳推动中央八项规定精神落地生根

全市共查处违反中央八项规定精神问题426起，处理642人，党纪政务处分533人——这组数据，反映的是去年我市坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪的成果。

全市共查处违反中央八项规定精神问题426起，处理642人，党纪政务处分533人——这组数据，反映的是去年我市坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪的成果。

2018年，我市以踏石留印、抓铁有痕的决心和力度，驰而不息纠治“四风”，推动中央八项规定精神落地生根，全市党风廉政建设和反腐败工作不断取得进步。

动辄则咎，纠治“四风”成常态

2018年12月27日，市纪委下发《关于持之以恒正风肃纪确保2019年元旦、春节廉洁过节的通知》。该通知明确要求，广大党员干部要做到“十个严禁”。

“十条‘高压线’，条条都‘带电’。”西工区一名干部看到这个通知后，这样描述其严肃性。

“每逢重要时间节点，我们都会发布这样的通知，目的就是让党员干部廉洁过节。”市纪委党风政风监督室相关负责人说，市纪委逢节必发通知，不断强化党员干部的自律意识，积极营造风清气正的节日氛围。

作风建设恰如逆水行舟，一篙不可放缓，放缓则退。

2018年，全市各级纪检监察机关持续强化对贯彻中央八项规定精神情况的监督检查，做到紧盯重要时间节点，聚焦突出问题，坚持暗访、查处、追责、曝光“四管齐下”，推动中央八项规定及其实施细则精神落到实处。

2017年12月，市纪委研究制订了《关于对形式主义、官僚主义问题开展监督检查的方案》。2018年全年，全市纪检监察机关认真对照形式主义和官僚主义的10种表现形式，把表态多、调门高、行动少、落实差等8个方面24个突出问题作为治理重点并严肃查处。

动辄则咎。在洛阳，纠治“四风”已成常态。

紧盯关键领域，专项整治显威力

2018年7月，市纪委通报了市气象局超标准公务接待问题。通报指出，市气象局在接待省气象局领导来洛调研时，违规提供超标准接待，晚餐消费5332元，人均消费761.7元，其中席间饮用3瓶高档白酒共计3930元。此外，超标准安排调研人员入住酒店，共超出住宿标准322元。最后，该局党组书记、局长，党组成员、纪检组长均受到处理。

2018年，市纪委印发了《开展违反中央八项规定实施细则精神问题专项整治工作方案》，重点对违规公款吃喝、违规使用办公用房、超标准配置办公家具等问题进行整治，严肃查处一批典型问题，在全市形成强烈震慑。市纪委相关负责人说，抓住关键领域，强力开展专项整治，已经成为我市纪检监察机关监督中央八项规定精神落实的一个有力抓手。

此外，纪检监察机关密切关注群众反映强烈的不作为、乱作为、慢作为等问题，开展了严格的监督检查，一批典型问题被查处。

“民之所欲、天必从之”“民之所怨、我必问之”。2018年1月，市民李某在办理社保关系接续业务时，老城区、涧西区社保中心工作人员服务意识淡薄，在职责范围内应办而不办，相互推诿扯皮，导致李某往返多次而未能办成业务。最后，老城区、涧西区社保中心数名工作人员受到处理。

2018年，我市纪检监察机关还在全市范围内开展了党政机关办公用房违规问题专项整治和“回头看”，督促存在问题单位立行立改，对违规问题情节较重、顶风违纪的，从严从快处理，共问责党员干部57人。

让“帮圈文化”没有生存土壤

“党员干部注意了，这五类‘酒局圈’去不得！”2018年8月31日，省纪委微信公众号“清风中原”发布了一则关于整治“帮圈文化”专项排查工作的消息。之后，市纪委微信公众号“清风洛阳”第一时间进行了转发，引起强烈反响。

“圈子文化污染党内政治生态，败坏政风，恶化民风。”市纪委有关负责人说，个别党员干部整天琢磨如何拉关系、找门路，热衷于认老乡、攀校友，就是为了能够进入某个圈子，形成某种利益关系，防止和反对圈子文化是新形势下坚定不移全面从严治党必须着力解决的问题。

之后，我市集中3个月时间，开展了整治“帮圈文化”专项排查。专项排查以治理“酒局圈”为切入点，重点查处以同乡会、老乡会等名义组织的“酒局圈”，以同一系统工作为由组织的“酒局圈”等5类典型问题。

据介绍，专项排查期间，全市共有党员干部219571人签订了不参与“酒局”“帮圈”承诺书。把开展“帮圈文化”专项排查作为巡视整改专题民主生活会的重要内容，全市各单位召开民主生活会3562次，参加人数84541人次，查摆问题485条，提出建议908条。（洛阳日报报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）