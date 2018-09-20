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爱拼才会赢，但不要拼“命”（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-25 08:59

　　孕期未请过一天假，生产当天仍在工作，阵痛6小时才告知同事，然后被紧急推进产房……最近，我市一家医院90后护士刘佳丽“一直工作到生”的故事引发热议，有人点赞“太拼”，也有人直呼“不要硬扛”，很是耐人寻味。（>>>新闻回顾

　　所谓“爱拼才会赢”，拼是一种奋斗姿态，也是一种成功底色。工作不拼就不会出类拔萃，创业不拼就不能突破重围，搞科研不拼就难有累累硕果，天底下没有坐享其成的好事，要成功就得有百分百地付出。可以说，无论是天不亮就上街的环卫工人，还是坚守在路上的交警，抑或是面朝黄土背朝天的农民，没有谁的人生是容易的，不勤奋努力，哪会有什么“好收成”，又怎能活成自己想要的样子？

　　可是，拼并不等于可以不要“命”、不注重规律、不讲究科学。这些年，有关“过劳死”的新闻频频见诸报端。工作时间长、劳动强度加重，使身体长期处于亚健康状态，不少人对此感同身受。于是，在人们对“五加二”“白加黑”的喟叹中，对“不拼命不行啊”的自嘲中，“加班热”似乎成了一种普遍现象。

　　有句话说得好，一个不会休息的人，也就是一个不会工作的人。前不久，一名外省领导在一次会议上的讲话刷屏了许久。他说，年轻干部在单位里是骨干力量，在家里也是顶梁柱，平时都很忙很辛苦，一旦出现闪失，对单位、对家庭伤害都很大。大家一定要注意劳逸结合，保持身心健康，干好工作、照顾好家庭。确实，机关干部如此，哪行哪业不是如此？且不说身心疲惫效率不会高，身体从来都是奋斗的本钱，不讲健康、不讲科学的“以命相搏”，就算是“赢”恐怕也不会持久。

　　爱拼才会赢，但不要拼“命”。无论做什么，都必须刻苦努力，不让一分一秒虚度。在此前提下，也要更加讲究方法，注重能力提升，加强身体锻炼，把握节奏与力度，让工作变得更有效率，而不是仅凭时间的投入“耗”在那里。如此，才能给社会做出更多贡献，也为自己带来更多价值。另一方面，用人单位在激励年轻人敬业奉献的同时，也要关注他们的身心健康，尤其是要在落实带薪休假、劳动者其他权益保护等方面“拼一把”，才能不断激发员工的更大潜能。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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