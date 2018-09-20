洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提醒！购买机票姓氏错误 部分航空公司无法修改
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-25 08:59

　　正值春运，洛阳北郊机场也迎来客流高峰。在办理机票及托运行李时，旅客们经常会碰到哪些问题？咱们来看一看。

　　近日，市民程女士带团去三亚旅游，在洛阳北郊机场办理机票及托运行李时，被告知机票内录入的身份证号码有误，无法办理机票。随后，她拨打了航空公司的电话。庆幸的是，信息很快被修改过来，并未打乱她的出行计划。

　　洛阳北郊机场工作人员说，像程女士这种情况，进入春运以来已出现多次。该如何避免？发现错误后该咋办？

　　●订票时细核对

　　洛阳北郊机场工作人员提醒，订票时，旅客一定要仔细核对乘机人姓名、出行日期、航班号、机场航站楼等信息。预订成功后，还需要对接收到的通知短信里的姓名、日期、航班号等再次进行确认，一旦发现机票信息有误，第一时间联系航空公司进行修改。

　　小贴士

　　因各家航空公司政策不同，有些机票信息错误可能无法修改。例如，中文姓名中，如果姓氏错误、名字少字或多字，部分航空公司无法修改，碰到此类情况，旅客要重新购买机票。如果是象形字、同音字错误，或身份证号码错误，多数航空公司可为旅客免费修改。

　　●发现错误可这样办

　　如果在航班临近起飞时才发现上述错误，旅客可以先购买其他航班机票，然后向购票平台或航空公司求助，以免耽搁既定行程。若能退票，航空公司会收取一定比例的退改签手续费，部分特价机票不能进行退改签。在购买新机票前，旅客不妨提前向购票平台或航空公司进行核实。

　　●出发前细检查

　　该工作人员说，办理机票时，也会碰到不少旅客忘记带身份证的情况。旅客虽可在机场办理临时身份证明，但办理时需要提供个人有效证件，如户口簿、驾驶证、护照等。因此，建议旅客在出发前，仔细检查证件是否带齐。

　　●托运的行李内不要放充电宝

　　该工作人员介绍，托运的行李中不能有充电宝，建议旅客将充电宝放入登机行李箱中或随身携带。

　　放置在登机行李箱中或随身携带的充电宝，额定能量不超过100Wh的无须批准；超过100Wh但不超过160Wh的，经航空公司批准后方可携带；超过160Wh或未标明额定能量的严禁携带。

　　“如果行李箱中装有电子产品，请提前关机，以免因开箱复验而耽误时间。”该工作人员提醒。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 郑泽宁）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·陪母亲看病 查出自己有根心血管全堵了
  • ·感觉心悸、头晕眼花、稍一活动就气喘，应及时就医
  • ·“左眼跳财”停不下来？是面肌痉挛作怪！
    		•
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
        这里说的“糖炒栗子”，不是街头常见、人们爱吃的美味小吃，而是画家小琼养的两只萌猫：“糖豆”和“栗子”...
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 白天鹅洛河舞翩翩
  • 洛阳迎来一股较强冷空气 气温将有所下降
  • 惊险！洛阳桥上一出租车追尾拉氧气瓶货车
  • 国内首台纯电动无人驾驶拖拉机进入田...
  • 洛阳这些地儿蜡梅盛开
  • 带着“真爱”赶春运
  • 粗心！快递人员贴错单 东北快递“跑”...
  • 不要命！洛阳一肇事司机醉酒+逆行+逃犯
  • 洛阳一非法生产销售保健品黑窝点被端
    		•
    百姓呼声
    咨询：住房公积金的贷款额度怎么计算
    社保中间断交了6年，接续的话需要补缴吗
    精彩图片
    春节临近，洛阳这些年...
    丰李会：挑红薯 买炊帚
    洛龙区开展节前食品安...
    消防水枪长“眼睛” 精...
    精彩热帖

    灯展人像

    飘香之酒香

    洛阳白马寺

    隋唐庙会布展
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605