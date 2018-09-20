提醒！购买机票姓氏错误 部分航空公司无法修改

正值春运，洛阳北郊机场也迎来客流高峰。在办理机票及托运行李时，旅客们经常会碰到哪些问题？咱们来看一看。

正值春运，洛阳北郊机场也迎来客流高峰。在办理机票及托运行李时，旅客们经常会碰到哪些问题？咱们来看一看。

近日，市民程女士带团去三亚旅游，在洛阳北郊机场办理机票及托运行李时，被告知机票内录入的身份证号码有误，无法办理机票。随后，她拨打了航空公司的电话。庆幸的是，信息很快被修改过来，并未打乱她的出行计划。

洛阳北郊机场工作人员说，像程女士这种情况，进入春运以来已出现多次。该如何避免？发现错误后该咋办？

●订票时细核对

洛阳北郊机场工作人员提醒，订票时，旅客一定要仔细核对乘机人姓名、出行日期、航班号、机场航站楼等信息。预订成功后，还需要对接收到的通知短信里的姓名、日期、航班号等再次进行确认，一旦发现机票信息有误，第一时间联系航空公司进行修改。

小贴士

因各家航空公司政策不同，有些机票信息错误可能无法修改。例如，中文姓名中，如果姓氏错误、名字少字或多字，部分航空公司无法修改，碰到此类情况，旅客要重新购买机票。如果是象形字、同音字错误，或身份证号码错误，多数航空公司可为旅客免费修改。

●发现错误可这样办

如果在航班临近起飞时才发现上述错误，旅客可以先购买其他航班机票，然后向购票平台或航空公司求助，以免耽搁既定行程。若能退票，航空公司会收取一定比例的退改签手续费，部分特价机票不能进行退改签。在购买新机票前，旅客不妨提前向购票平台或航空公司进行核实。

●出发前细检查

该工作人员说，办理机票时，也会碰到不少旅客忘记带身份证的情况。旅客虽可在机场办理临时身份证明，但办理时需要提供个人有效证件，如户口簿、驾驶证、护照等。因此，建议旅客在出发前，仔细检查证件是否带齐。

●托运的行李内不要放充电宝

该工作人员介绍，托运的行李中不能有充电宝，建议旅客将充电宝放入登机行李箱中或随身携带。

放置在登机行李箱中或随身携带的充电宝，额定能量不超过100Wh的无须批准；超过100Wh但不超过160Wh的，经航空公司批准后方可携带；超过160Wh或未标明额定能量的严禁携带。

“如果行李箱中装有电子产品，请提前关机，以免因开箱复验而耽误时间。”该工作人员提醒。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 郑泽宁）