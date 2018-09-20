洛阳：希望洒在金色田野上

前不久，市委十一届九次全体(扩大)会议和全市实施乡村振兴战略工作会议分别召开，《洛阳市乡村振兴战略规划(2018—2022年)》正式出炉，一幅产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴新画卷正徐徐铺展。

汝阳县凤凰山

眼下，冬意虽寒，农业和农村改革发展的热潮却在不断涌动——

你看！那孟津县孟扣路沿线鳞次栉比的大棚里，一颗颗鲜嫩草莓挂满枝头，上演着“一亩园十亩田”的生动故事；那遍布乡村的文化大院里，一支支红色文艺轻骑兵载歌载舞，把新年的祝福送到群众的家门口；那寒风瑟瑟的旷野上，浩浩荡荡的造林队伍植下新苗，孕育着五彩斑斓的美丽春天……

党的十九大提出实施乡村振兴战略，广袤农村迎来历史性的重大发展机遇。刚刚过去的2018年，我市坚持农业农村优先发展，乡村振兴全面开局。

前不久，市委十一届九次全体(扩大)会议和全市实施乡村振兴战略工作会议分别召开，《洛阳市乡村振兴战略规划(2018—2022年)》正式出炉，一幅产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴新画卷正徐徐铺展。

农业更强

推进乡村振兴，重在产业兴旺。我市坚持以农业供给侧结构性改革为主线，加快推进农业由增产导向转向提质导向，积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，农业现代化水平不断提高。

嵩县乡村美景

【镜头一】

嵩县库区乡丘陵广布，过去乡亲们种植小麦玉米，一年下来纯收入也就几百元。如今，当地调整结构，发展辣椒种植5000余亩，亩均收益超过3000元。在孟津会盟、送庄一带，同样的一亩地，种植大棚蔬菜、草莓等，收益超过1万元。

【数说结构调整】

2018年，全市大力发展特色优势产业，种植蔬菜达100万亩、水果83.8万亩、中药材78.9万亩，建设富硒农业示范园12个。

2019年，我市将持续压缩旱地夏玉米种植规模，发展优质强筋小麦种植20万亩，持续调优种植结构。

【镜头二】

漫步伊滨经开区倒盏村，老街巷老店铺让浓浓的乡愁涌上心头，成为民俗旅游新亮点。洛宁豫西苹果谷、栾川伊源康养谷等沟域经济快速发展，传统农业与二、三产业加速融合，让农民鼓了腰包，让农村换了面貌。

【数说沟域经济】

2018年，全市建设沟域经济示范区23个，实施项目205个，完成投资56亿元，基础设施、特色产业持续提升。

2019年，我市计划新发展沟域经济示范区10个，积极培育新型农业经营主体和新型职业农民。

在栾川县英雄村，新建的农家乐被葱茏的林木包裹

【镜头三】

100克包装，叫“二人世界”；150克包装，叫“三口之家”；200克包装，称作“幸福美满”……走进“栾川印象”优质农产品旗舰店，栾川玉米糁已然“华丽变身”，告别了“麻袋装”，以精致生活的标签，走进了游客的购物车。

【数说品牌强农】

2018年，全市“三品一标”农产品总数达384个，入选省级农产品区域公用品牌5个、特色农产品品牌25个、企业品牌3个。

2019年，我市将加快农业品牌建设，促进农产品地理标志品牌与产业协同发展，新认证绿色食品15个、地理标志农产品2个。

农村更美

改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的第一场硬仗。我市以农村垃圾处理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，大力开展村庄绿化，美丽乡村新画卷正徐徐展开。

【镜头一】

万安山脚下，寇店镇舜帝庙村村容整洁，环境宜人。这两年，燃气进村带动了“灶台革命”，垃圾分类让农家院告别了“脏乱差”，村里还建成了无动力污水处理站，让生活污水变身灌溉用水。乡亲们说，好环境带来好心情，这就是真真切切的获得感。

【数说人居环境】

2018年，全市大力实施农村人居环境整治行动，已完成77个建制村环境综合整治。

2019年，我市将实施“百村示范、千村整治”工程，建设一批“美丽小镇”“四美乡村”，所有县(市)农村生活垃圾治理通过省级验收。

【镜头二】

“轻轻一按，哗啦一声，尽数冲走，跟城里没啥两样！”去年，孟津县送庄镇十里村李建良家在政策支持下，完成了旱厕改建，结束了全家“一个坑、两块砖”的如厕历史。

【数说厕所革命】

2018年，全市农村“厕所革命”全面推开，水冲式、三格化粪池式、双瓮漏斗式等类型卫生厕所亮相村民家中。

2019年，全市计划完成24万户无害化卫生厕所改造任务。

在洛龙区花园村，孩子们在新建成的游园中玩耍

【镜头三】

村内村外不见垃圾，房前屋后见缝插绿。置身偃师市高龙镇陶化店村，街道广场乔灌花合理搭配生机盎然，村内苗木、葡萄产业形成规模效益可观。在栾川、嵩县、汝阳等南部生态涵养区，广袤山乡的绿水青山也正转变为“金山银山”。

【数说国土绿化】

2018年，全市完成绿化造林15.6万亩，一大批村庄实现了入村有景观路、村内有小公园、围村有绿化带、村边有风景林“四有”目标。

2019年，按照国土绿化提速提质行动要求，我市计划实施村庄绿化美化300个，并鼓励群众开展庭院绿化。

农民更富

检验乡村振兴的一个重要尺度，就是看农民的钱袋子鼓起来没有。我市坚持以人民为中心，致力于从农民日益增长的美好生活需要出发，抓重点、补短板、强弱项，让乡亲们的生活芝麻开花节节高，一年更比一年好。

【镜头一】

年关将至，盘算起今年的收入，栾川县潭头镇易地搬迁社区的杨建立心里热乎乎的：庄稼地里核桃和牡丹间作，大城市里儿子务工挣钱，老宅院中经营家庭宾馆，工资收入、经营收入和各项补贴加起来有四五万元，不仅脱了贫，还致了富。

【数说农民增收】

2018年，全市农村居民可支配收入预计为13574元，同比增长8.5%左右，增速高于城镇居民。

2019年，我市将加快转变农业农村发展方式，着力把乡村产业放在乡镇和村，把产生的效益、安置的岗位、获得的收入留在农村，真正让农业就地增值、农民就近增收。

在新安县五头镇的樱桃园，果农满脸丰收的喜悦（本文图片由记者 梅占国 鲁博 常世锋 刘冰 摄）

【镜头二】

走在新安县的磁五仓公路上，沿线风景令人心旷神怡，樱桃谷沿线采摘园连珠成串，带来了财富，通达了希望。如今，打通一个个偏远断点，一条条穿行山区丘陵的道路，正让农村经济的血脉更加畅通。

【数说设施完善】

2018年，全市建成农村公路979公里、桥梁1013延米，“四好农村路”建设居全省前列。得益于脱贫攻坚，农村交通、饮水、电力等基础设施日益完善。

2019年，我市计划实施289个村饮水安全巩固提升工程，计划新建和扩建“四好农村路”350公里，加快前坪水库、小浪底南岸灌区推进速度。

【镜头三】

“拿到了股权证，就能享受分红！”前不久，栾川县石庙镇龙潭村村民常大琴领到了全市首批村集体经济组织股权证书，这意味着今后家里可按股权分享村集体经济发展成果。这些年，常大琴家还领到了林权证、土地承包经营权证等。

【数说农村改革】

2018年，全市农村承包地确权颁证基本完成，为“三权分置”奠定坚实基础，农村集体产权制度改革取得突破。

2019年，我市将大力发展集体经济，力争80%以上的行政村有集体经济收入，年底前全面完成集体资产清产核资任务。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 贺绍峰）