李俊贤院士获评全国石化行业影响力人物

昨日，记者从黎明院获悉，近日在北京举行的2018年度中国石油和化工行业十大新闻暨影响力人物发布盛典上，中国工程院资深院士、黎明院原院长李俊贤获评中国石油和化工“2018年度全行业影响力人物”。

昨日，记者从黎明院获悉，近日在北京举行的2018年度中国石油和化工行业十大新闻暨影响力人物发布盛典上，中国工程院资深院士、黎明院原院长李俊贤获评中国石油和化工“2018年度全行业影响力人物”。

盛典揭晓了去年石油化工行业十大新闻和2018年度全行业影响力人物，李俊贤等13位在各行各业有突出年度业绩或事迹的代表获评2018年度全行业影响力人物。

组委会对李俊贤院士给予了高度评价。颁奖词说：“奉献、贡献、捐献是他的人生主线，毕生创新，一心为国。国家的需要高于一切。为研制火箭和鱼雷推进剂，他脚踏实地，在艰苦的环境中默默付出几十年；他具有超前的敏锐性和洞察力，开创国内聚氨酯产业，打破垄断引领军民融合转型；他一辈子勤俭节约，却在90岁高龄时做出惊人之举，捐赠毕生积蓄设立青年创新基金。李俊贤用无悔的誓言，谱写赤诚的忠心，为科研工作者树立了一座科技报国的精神丰碑。”

中国石油和化工行业“十大新闻暨行业影响力人物”评选与发布盛典，由中国石油和化工联合会指导、中国化工报社主办，是石油和化工行业广受关注的年度盛典。（洛阳日报记者 李砺瑾 通讯员 张云众）