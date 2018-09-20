栾川龙潭村：村民首次领到分红款 背后的故事不简单

近日，栾川县石庙镇龙潭村党支部书记郝跃川在办公室书柜上郑重地贴了一张10元钱。为啥把钱贴在书柜上？

近日，栾川县石庙镇龙潭村党支部书记郝跃川在办公室书柜上郑重地贴了一张10元钱。为啥把钱贴在书柜上？

“这是俺村村民头一回领到的分红。不管钱有多少，心里暖得很！”郝跃川自豪地说。

前几天，龙潭村召开村民大会，每人分红10元钱，全村128名70岁以上村民，每人分红20元。

龙潭村是个贫困村。全村757户2585人，贫困户有75户270人，多是因病、因学、因残致贫，大部分贫困户缺劳力、缺资金、缺技术。

转机发生在2016年。这一年，团市委结对帮扶龙潭村，帮助该村找到了产业脱贫之路。经过多次研究论证，龙潭村确立了以发展研学旅游产业为主导的脱贫思路，在团市委联系指导下，多方筹措资金270余万元，将龙潭村小学旧址改建为研学旅游基地。基地共有40多间客房，报告厅、餐厅等设施一应俱全。团市委青年发展部部长、龙潭村驻村第一书记种洁还联系引进了郑州一家教育集团承租，每年给村集体租金10万元。

去年7月，龙潭村的研学旅游基地建成投用。团市委积极联系市区中小学校，在栾川高速公路免费期间，先后有6批240多名小学生来到龙潭村，体验农事、做手工、表演节目，孩子们乐在其中。不仅如此，龙潭村的数十家农家宾馆也游客不断。

龙潭村尝到了发展研学旅游产业的甜头。郝跃川说：“正是因为发展研学旅游，才会有村里的头一回分红。”

“仅仅一个基地不够，还要丰富研学旅游的产业链。”种洁说，目前，龙潭村游客服务中心正在建设，七姑沟国防科技教育基地也落户该村，进一步优化了当地研学旅游体验，带动当地发展。

“下次，村民的分红肯定会更多！”提到村里未来发展，郝跃川信心满满。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张珂）