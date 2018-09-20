洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

栾川龙潭村：村民首次领到分红款 背后的故事不简单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-25 08:41

　　近日，栾川县石庙镇龙潭村党支部书记郝跃川在办公室书柜上郑重地贴了一张10元钱。为啥把钱贴在书柜上？

　　“这是俺村村民头一回领到的分红。不管钱有多少，心里暖得很！”郝跃川自豪地说。

　　前几天，龙潭村召开村民大会，每人分红10元钱，全村128名70岁以上村民，每人分红20元。

　　龙潭村是个贫困村。全村757户2585人，贫困户有75户270人，多是因病、因学、因残致贫，大部分贫困户缺劳力、缺资金、缺技术。

　　转机发生在2016年。这一年，团市委结对帮扶龙潭村，帮助该村找到了产业脱贫之路。经过多次研究论证，龙潭村确立了以发展研学旅游产业为主导的脱贫思路，在团市委联系指导下，多方筹措资金270余万元，将龙潭村小学旧址改建为研学旅游基地。基地共有40多间客房，报告厅、餐厅等设施一应俱全。团市委青年发展部部长、龙潭村驻村第一书记种洁还联系引进了郑州一家教育集团承租，每年给村集体租金10万元。

　　去年7月，龙潭村的研学旅游基地建成投用。团市委积极联系市区中小学校，在栾川高速公路免费期间，先后有6批240多名小学生来到龙潭村，体验农事、做手工、表演节目，孩子们乐在其中。不仅如此，龙潭村的数十家农家宾馆也游客不断。

　　龙潭村尝到了发展研学旅游产业的甜头。郝跃川说：“正是因为发展研学旅游，才会有村里的头一回分红。”

　　“仅仅一个基地不够，还要丰富研学旅游的产业链。”种洁说，目前，龙潭村游客服务中心正在建设，七姑沟国防科技教育基地也落户该村，进一步优化了当地研学旅游体验，带动当地发展。

　　“下次，村民的分红肯定会更多！”提到村里未来发展，郝跃川信心满满。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·陪母亲看病 查出自己有根心血管全堵了
  • ·感觉心悸、头晕眼花、稍一活动就气喘，应及时就医
  • ·“左眼跳财”停不下来？是面肌痉挛作怪！
    		•
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
        这里说的“糖炒栗子”，不是街头常见、人们爱吃的美味小吃，而是画家小琼养的两只萌猫：“糖豆”和“栗子”...
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 白天鹅洛河舞翩翩
  • 洛阳迎来一股较强冷空气 气温将有所下降
  • 惊险！洛阳桥上一出租车追尾拉氧气瓶货车
  • 国内首台纯电动无人驾驶拖拉机进入田...
  • 洛阳这些地儿蜡梅盛开
  • 带着“真爱”赶春运
  • 粗心！快递人员贴错单 东北快递“跑”...
  • 不要命！洛阳一肇事司机醉酒+逆行+逃犯
  • 洛阳一非法生产销售保健品黑窝点被端
    		•
    百姓呼声
    咨询：住房公积金的贷款额度怎么计算
    社保中间断交了6年，接续的话需要补缴吗
    精彩图片
    春节临近，洛阳这些年...
    丰李会：挑红薯 买炊帚
    洛龙区开展节前食品安...
    消防水枪长“眼睛” 精...
    精彩热帖

    灯展人像

    飘香之酒香

    洛阳白马寺

    隋唐庙会布展
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605