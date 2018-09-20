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全省安全生产风险隐患双重预防体系建设现场推进会在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-25 08:31

　　昨日，全省安全生产风险隐患双重预防体系建设现场推进会在洛召开，副省长刘伟出席会议并讲话，强调要提高认识、掌握方法、保持定力，切实抓好双重预防体系建设，遏制各类事故发生。

　　省应急管理厅党组书记张昕、厅长吴忠华，市长刘宛康，市委常委、常务副市长吴孟铎等参加会议。

　　刘伟在讲话中强调，安全生产风险管控和隐患排查双重预防体系建设是安全生产工作的一项基础性工程和治本之策，要把双重预防体系建设作为新时代抓好安全生产工作的中心任务和根本举措，切实抓紧抓好。要把握好双重预防体系建设的阶段性任务和工作原则，按照规范、管用、智能、可持续、全覆盖的总体定位，发挥示范引领作用，强化企业主体主责，搭建智能化信息平台，加强政策引导，不断创新工作方法，确保双重预防体系建设顺利推进。要形成推进双重预防体系建设的工作合力，完善政府工作推进机制，明确部门推进职责，以双重预防体系建设的成效防范遏制各类事故发生。

　　刘宛康代表我市作双重预防体系建设经验介绍。他说，洛阳市委、市政府牢固树立安全发展理念，聚焦“三下降一杜绝”目标任务，全力推进双重预防体系建设，夯实安全生产基层基础，全面提升安全防范水平，取得扎实成效。目前，洛阳市64家非煤矿山企业、758家危险化学品和烟花爆竹销售企业、833家冶金企业等，已初步建成在标准化基础上运行的双重预防体系。

　　在洛期间，与会人员先后前往洛阳中硅高科技有限公司、洛阳双瑞特种装备有限公司、河南中烟洛阳卷烟厂，就企业双重预防体系建设进行现场观摩。（洛阳日报记者 李三旺）
[ 责任编辑：张惟一]
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