提高党领导经济工作能力和水平——九论贯彻落实洛阳市委十一届九次全体（扩大）会议精神

加强和改善党的领导，是做好经济工作的根本保证，也是进一步夯实转型发展、高质量发展的必然要求。市委书记李亚在市委十一届九次全体(扩大)会议上强调，要切实提高党领导经济工作的能力和水平，以党的建设高质量推动经济发展高质量。

政善治，事善能。

加强和改善党的领导，是做好经济工作的根本保证，也是进一步夯实转型发展、高质量发展的必然要求。市委书记李亚在市委十一届九次全体(扩大)会议上强调，要切实提高党领导经济工作的能力和水平，以党的建设高质量推动经济发展高质量。

党对经济工作的领导，重在政治领导、思想领导和组织领导，抓大事、议大事，不断提高把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，使之更好地适应实践、时代、人民的要求。从高速增长阶段转向高质量发展阶段，就要深刻把握做好新形势下经济工作的规律性认识，将之体现到经济社会发展的各项工作中去，体现到推动转型发展、高质量发展的各项任务中去，从而发挥好党委总揽全局、协调各方的作用。

应该看到，在复杂经济形势下推动高质量发展，任务更重、标准更高、难度更大。如何把习近平新时代中国特色社会主义经济思想落到实处，从过往、现在和未来发展大趋势中引导干部群众深化规律性认识，走对路、抓对点；如何在多重困难叠加、周期性与结构性问题交织的条件下，进一步激发干部群众主动性创造性，加快结构调整、动能转换步伐；如何在不确定性不稳定性因素上升的情况下，进一步增强干部群众的信心决心，紧紧抓住和用好战略机遇，这些，都对各级党委领导经济工作的能力提出了新课题。

洛阳这些年发生了有目共睹的新变化，人心思进、事业思干、发展思变的局面更加巩固。但也要看到，当前一些干部仍然存在不担当不作为问题，有的只想当官、不想干事，有的怕担风险，有的不敢攻坚克难，有的习惯一说了之、一圈了之。还有一些干部在政策落实上存在慢动作、跟不上现象，缺少做好经济工作的专业能力和素养，其领导方式、思维方式和工作方式落在时代后面。凡此种种，都与党的建设高质量要求背道而驰，也难以满足当前经济社会发展需要。

志士昔日短，奋斗路正长，历史不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。

提高党领导经济工作的能力和水平，就要进一步激励高质量发展的担当作为。要鼓励广大干部在重大斗争一线担责担难担险，经得住磨砺、顶得住压力、打得了硬仗；要树立重实干、重实绩的用人导向，以高质量发展论英雄、以发展实效用干部，把忠诚干净担当的干部用起来，把不作为乱作为的干部调下去；要坚持“三个区分开来”，把容错纠错机制落到实处，旗帜鲜明支持干事者、褒奖担当者、保护改革者，推动形成敢于担当、主动作为的良好氛围。

提高党领导经济工作的能力和水平，就要进一步增强高质量发展的能力素养。要深入学习、深刻领会习近平新时代中国特色社会主义经济思想，在学懂弄通做实上下功夫，切实掌握科学内涵、把握精髓要义；要坚持“干什么学什么、缺什么补什么”，有针对性地加快知识更新、优化知识结构；要把基层作为最好的课堂，把实践作为最好的教材，把群众作为最好的老师，不断在学习中“充电”、在实践中“升级”，形成适应高质量发展的能力素养，努力成为驾驭复杂形势、解决实际问题、推动高质量发展的行家里手。

提高党领导经济工作的能力和水平，就要进一步提升高质量发展的工作方法。要善于从纷繁复杂的表象中把握规律，从错综复杂的形势中把握方向，从当前看长远，从局部知全局，把握好形势、态势、趋势，因势而谋、应势而动、顺势而为；要善于“一分为二”地看问题，辩证地看待形与势、危与机、稳与进、供与需、新与旧等关系，在把握矛盾变化的辩证关系中发现规律、遵循规律，克服极端化、片面化；要善于“弹钢琴”，不能“单打一”，也不能“东一榔头西一棒”；要从实际出发，找准切入点和着力点，找准能够牢牢抓在手上的事。

“凡作事，将成功之时，其困难最甚。”

克难攻坚、爬坡过坎，这是转型发展、高质量发展的常态。面对前进道路上的新挑战，切实提高党领导经济工作的能力和水平，“靠能力添动力、用水平来摆平”，再大的坎都能迈过去，再难的事都能做出彩！（洛平）