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2019春运路上，乘坐火车出行这些事情马虎不得

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-25 08:59

　　旅客近期遗落的物品

　　进入春运以来，铁路客流量逐渐增大，也出现了一些粗心旅客。近日，洛阳站、洛阳龙门站发生不少旅客遗落物品事件，幸好这些物品大都完璧归赵。哪些地方容易遗落物品？物品丢了该怎么办？记者采访了铁路人士。

　　哪些地方容易遗落物品

　　铁路人士表示，进入春运以来，旅客遗落物品事件发生不少，大部分旅客是在取票、验票、候车或通过安检口时遗落物品的。

　　●自动取票机

　　使用自动取票机取票的旅客，取车票时容易遗忘放在身份证扫描区的身份证。

　　●实名制验证口

　　经过实名制验证口时，旅客在工作人员核对完身份证并在车票上盖章后要注意及时将车票和身份证装好，防止丢失。

　　●安检口

　　一些旅客在接受安检后，会忘记拿走放进安检仪的行李，或出现错拿行李的情况。因此，旅客过安检后要马上清点行李，以免遗漏。

　　●候车厅座位

　　有的旅客在进站检票时，会把行李落在座位附近。

　　●行李架等处

　　下车前要检查行李架、衣帽钩等处放置的物品是否遗漏。

　　如何避免遗落物品

　　●整合行李

　　如果带的行李不多，最好“精装简行”，尽量把小包放入大包，减少出行携带行李的数量，或者在进出站过安检时，将小包绑在大包上，过了安检再清点一下物品看有无遗漏。

　　●对行李进行编号或办理托运

　　如果带的行李较多，不妨整合行李后编号，进出站和上下车时都清点一下。如果带的行李箱多为同一款式，可在上面做些记号，这样比较容易辨认。如果行李太多，不妨办理托运，在进站前到车站的托运处办理，下车后到车站的取货点取走，方便又安全。

　　物品丢了该怎么办

　　如果在列车上或车站丢失物品，可及时联系车站工作人员，并说明遗失物品时间、地点、特征，本人信息，联系电话等相关情况。另外，也可以拨打12306求助，铁路工作人员将全力帮助寻找。

　　铁路人士表示，对于乘客遗落的物品，如果有身份证、驾驶证等身份信息，工作人员会根据身份信息与失主联系。对于没有任何身份信息的物品，工作人员只能将其暂时存放在车站储藏柜处，等待失主前来认领。（洛阳晚报记者 戚帅华 魏巍 通讯员 刘鹏 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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