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洛阳迎来一股较强冷空气 气温将有所下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-25 08:14

资料图

　　今日，我市迎来一股较强冷空气，气温将有所下降。市气象台预计，今天阴天到多云，部分地区有零星小雨雪，偏北风4级，气温-5℃到6℃；明天多云到阴天，夜里转小雨雪，偏东风3级，气温-5℃到6℃。

　　天阴沉沉的，这两日，问雪的人越来越多。

　　23日，市气象局官方微博@洛阳气象局回应，虽然大家盼雪心切，但农历猪年春节前，我市迎来大雪的可能性不大。接下来，我市可能迎来零星降雪，但降雪过程不明显，雪花可能落不到市区。

　　听到这个消息，不少网友呼吁，为啥不再来场人工降雪？其实，目前人类干预天气的程度还很有限，只能人工增雨、人工增雪，并不能人工降雨或人工降雪。因此，我们常说的是“人工影响天气”而非“人工控制天气”。

　　以人工增雪为例，前提条件是要有足够的水汽条件和足够的凝结核等，也就是说先要具备降雪条件，才能进行人工增雪。

　　资料显示，我国最早干预老天爷的工作发生在1958年，为了缓解吉林省遭遇的大旱，进行了人工增雨试验。而后，我国的人工增雨还曾在扑灭1987年5月6日大兴安岭特大森林火灾中发挥了重要作用。

　　时至今日，人类干预老天爷的工作，也并不仅停留在人工增雨和人工增雪上，还有人工消雹、人工消雨等。此外，世界范围内还曾试验过人工影响台风，如降低台风中最大风速区的风速、改变台风移动路径等。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：张惟一]
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