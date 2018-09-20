洛阳市举办全科医生比武活动

今日，由洛阳市卫健委主办的2019年全市全科医生临床技能比武活动在洛阳市中心医院举办。来自全市各县(市)区基层卫生单位的60名全科医生，进行了包括病史采集、体格检查、基本技能操作、全科医生规范病历书写及辅助检查结果判读等五站式比武。

今日，由洛阳市卫健委主办的2019年全市全科医生临床技能比武活动在洛阳市中心医院举办。来自全市各县(市)区基层卫生单位的60名全科医生，进行了包括病史采集、体格检查、基本技能操作、全科医生规范病历书写及辅助检查结果判读等五站式比武。

在基本技能操作的考核中，心肺复苏是唯一一项必做题。现场医务人员介绍，心肺复苏是抢救心脏猝死的重要技术，它操作简单、成功率高，施行它只需两只手，被称为“全世界第一救命技术”。

据介绍，心脏猝死多发生在医院外，约80%的猝死发生在家中、工作单位或公共场所。心脏猝死发生后的黄金救治时间是4分钟，抢救启动每延迟1分钟，患者生存率下降10%。猝死发生1分钟内开始心肺复苏，成功率可达80%至90%，4分钟内的成功率下降至50%左右，6分钟后的成功率下降至4%，10分钟后几乎没有成功的可能。所以，时间就是生命，在现场尽快正确实施心肺复苏十分重要。

比武活动后，洛报融媒记者请医务人员为大家讲解并演示了心肺复苏的动作要点及抢救过程。

如何做心肺复苏

1.胸外心脏按压：将患者置于仰卧位，避免气道堵塞，施救者以一手叠放于另一手手背，双臂伸直，十指交叉，将掌根部置于患者胸骨下1/2段(两乳头连线的中间位置)，依靠上半身的力量垂直向下压，胸骨的下陷深度约为4厘米~5厘米(成人患者)，再迅速抬起，频率控制在每分钟100次左右。

2.口对口人工呼吸：一手捏住患者鼻子，大口吸气，迅速俯身，用嘴包住患者的嘴，快速将气体吹入，让患者的胸廓因气体的灌入而扩张。吹完气后，松开捏着鼻子的手，让患者气体呼出，两次为一组。心脏按压和人工呼吸的比例是30∶2。

3.重复两组动作，随时观察患者的生命体征，并尽快把患者送往医院做进一步的治疗。(洛报融媒记者 王妍 实习生 刘晓改 通讯员 耿梅 路书斋)