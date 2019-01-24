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明日20时，王城大道快速路开元大道口东西向恢复通行

       今日，记者从王城大道快速路建设工程指挥部获悉，经过持续70天的攻坚奋战，王城大道快速路开元大道口东西向交通将于25日20时恢复通行。

　　按照施工方案，王城大道快速路采用下穿方式通过开元大道，去年11月16日起王城大道快速路开元大道口开始进行围挡施工，该路口东西方向交通断行。

　　施工单位腾飞市政公司相关负责人介绍，按照24小时不间断施工的要求，施工单位人停机不歇，昼夜攻坚、风雨兼程、全力推进，同时提高施工混凝土标号，购置上千条棉被保温，确保了工程按照既定计划全速建设。

　　经过70天的持续攻坚，王城大道快速路下穿开元大道箱涵完成主体施工，在恢复路面结构后，今日上午施工单位完成了该路口沥青摊铺任务。

　　按照计划，今日夜间交警部门将组织对该路口交通标线进行施划，随后对交通信号灯等设施重新调试，确保25日20时该路口全面恢复通行。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 谢胜利）
来源： 洛阳网    2019-01-24 15:59 [ 责任编辑： 崔利利（见习） ] 返回洛阳网首页>>
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