清风芙蕖——文柳川扇面作品展在偃师开展

行罢他乡千山路，一寸乡心万里回。今日上午，清风芙蕖——文柳川扇面作品展在偃师市张海书法艺术馆三楼展厅开展。

行罢他乡千山路，一寸乡心万里回。今日上午，清风芙蕖——文柳川扇面作品展在偃师市张海书法艺术馆三楼展厅开展。

荷花，亦称莲花、芙蕖。自古以来，爱荷、颂荷、画荷者不计其数。中国美术家协会会员、洛阳市美术家协会主席文柳川一生爱莲，近乎成痴，染墨数十载，尤爱画莲。其笔下之莲，格调高雅，雄浑高迈，笔精墨妙。或含苞待赏，或亭亭怒放，千姿百态、各有风韵，浓淡皆宜、意境高远。

喜迎己亥新春之际，文柳川回家乡偃师举办个人扇面作品展，展出的87幅扇面小品是他荷花绘画题材的一小部分，是他对荷的另一种认知和全新的表达方式。这些作品构图描绘犹如肖像般精致，工笔与写意相得益彰，清墨淡彩绽于笔端，莲之神韵跃然纸上，有“妙得生意而不失真”的中和之美。

该展览由洛阳市委宣传部、河南省美术家协会、河南省中国画学会、洛阳市文联主办，展期为一个月，观众可免费欣赏。（洛报融媒记者 常书香 实习生 秦逸飞 通讯员 牛珂）