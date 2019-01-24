今日， 7只白天鹅在宜阳县洛河水系中，她们时而潜水啄食、梳妆打扮，时而追逐嬉戏、领空翱翔，呈现一幅幅靓丽诗意的画面。

今日， 7只白天鹅在宜阳县洛河水系中，她们时而潜水啄食、梳妆打扮，时而追逐嬉戏、领空翱翔，呈现一幅幅靓丽诗意的画面。

这是继记者5年前在洛河宜阳段发现2只天鹅后又一次拍摄到美丽的天鹅。

近年来，依山傍水的宜阳县牢固树立绿色发展理念，着力构建生态环境体系建设，充分利用过境水资源，以65公里洛河为轴实施“1518”“全域水系”生态工程，实现河、渠、湖相连，打造80平方公里的全景水生态，建成以水为魂，人、水、城相依相伴，和谐共生的水生态之城。截至目前，已形成面积1.15万亩、蓄水量1800万立方米的首尾相连八级水面，成为全域水系“生态圈”的大动脉。随着环境越来越好，鸟儿也会越来越多。（洛报融媒体记者 高山岳 通讯员 田义伟 许可新 文／图）